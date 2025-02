13 crews mondiaux vont s'affronter dans une battle de running inédite au coeur de Paris

Le 27 février, Saucony déroge aux conventions et convoque THE MAZE, une joute pédestre d’un genre nouveau. Fini les courses bien rangées avec dossards et ravitos alignés au kilomètre. Pas de lignes droites prévisibles ni de circuits lissés au cordeau : ici, le rythme se dictera à l’instinct, la cadence se négociera dans l’urgence. 13 équipes mondiales (dont trois françaises ; Viens m'attraper, Collision Running et Views Run Club) triées sur le volet s’affronteront dans un relais urbain inédit, où vitesse, stratégie et cohésion devront primer sur la perf’ brute.

Saucony réunit 13 crews pour un relais inédit à Paris

L’affaire s’annonce singulière : un relais urbain où personne ne connaît le tracé avant la veille. Une sorte de battle hip-hop version running, où chaque passage de témoin doit être un statement. Une mise en scène calibrée pour l’adrénaline et le spectacle. Et un sprint chorégraphié, où les passages de témoin ne seront pas de simples poignées de main, mais des coups de poker tactiques. Une fois l’ultime relais cédé ? Une soirée Friends & Family, où les foulées cèderont place aux festivités, entre rencontres et sonorités électrisantes.

Avec THE MAZE, la marque spécialisée dans les chaussures et l’équipement de running et de trail prône une vision de la course à pied affranchie des dogmes et ancrée dans la vitalité urbaine. Loin des sempiternels classements et des records millimétrés, cet événement célèbre une autre façon de courir : plus collective, plus expressive, plus libre. Reste à voir s'il tiendra la distance ou s’il s’essoufflera avant la ligne d’arrivée.