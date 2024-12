Pour les Fêtes, un marché de Noël entièrement dédié au running

Celui-là, il est pour les férus de KOM/QOM Strava ! Du 7 au 21 décembre, le concept store Distance s’associe à la marque américaine de running Saucony — pour info, leur première paire est sortie en… 1898 — pour organiser, dans une galerie du Marais, un marché de Noël 100 % running.

KOM marché de Noël débloqué !

À l’intérieur de ce Distance Christmas Market, les coureurs du dimanche — et ceux de tous les autres jours — pourront aussi bien dégoter des paires de la marque Saucony (dont des créations inédites), participer à des foulées collectives avec la possibilité de tester du matériel, admirer des installations artistiques, rencontrer les directeurs artistiques de la marque ou danser devant des DJ sets lors de soirées. KOM marché de Noël débloqué !

Quand ? Du 7 au 21 décembre 2024.

Où ? 21 rue des Filles-du-Calvaire, Paris 3e.

© Anne-Sophie Soudoplatoff

