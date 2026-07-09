14-Juillet : l'inscription sera obligatoire pour assister au défilé sur les Champs-Élysées

@ DreamSlamStudio / Shutterstock.com | 14 juillet : l'inscription devient obligatoire pour assister au défilé sur les Champs-Élysées

Pour la première fois de son histoire, le défilé militaire de la Fête nationale ne sera pas en accès libre.

Du jamais-vu ! Si vous aviez prévu de venir tôt sur les Champs-Elysées pour voir passer les militaires le 14 juillet prochain, changez de plan. Pour la première fois, il va falloir réserver sa place sur le site de l'Elysée pour espérer assister à la parade des 8 500 soldats sur la plus belle avenue du monde, a annoncé la préfecture de Paris. Les inscriptions sont ouvertes depuis jeudi matin.

Cette nouveauté s’explique par le contexte diplomatique. De nombreux chefs d'État étrangers et délégations internationales sont attendus à Paris, poussant les autorités à intensifier les dispositifs de sécurité et à réguler le nombre des visiteurs.

Ce n’est pas le seul changement de cette édition 2026 : le mythique feu d'artifice de la tour Eiffel change de date. Il ne sera pas tiré le 14 au soir, mais bien le lundi 13 juillet. Un décalage pour respecter la journée de commémoration officielle des dix ans de l'attentat de Nice. Cette année, la Fête nationale demande un peu d'organisation.

Où réserver ? sur le site officiel de l'Élysée.

Où ? avenue des Champs-Élysées, Paris 8e.