À Paris, le feu d’artifice du 14-Juillet n’aura pas lieu le 14 juillet en 2026

Photo de Grégoire Quéméner sur Unsplash | Le célèbre feu d’artifice du 14 juillet décalé au 13 juillet à Paris

Exceptionnellement, l’édition 2026 du spectacle pyrotechnique sera lancée le lundi 13 juillet au soir. Le 14 juillet sera consacré à la mémoire des victimes de l’attentat de Nice en 2016.

Petit séisme dans le calendrier patriotique. À Paris, les habitués du lever de menton le soir du 14 juillet devront cette fois avancer leur rituel d’une case : le feu d’artifice sera tiré le lundi 13 juillet, toujours depuis la tour Eiffel, avec un espace public sécurisé et gratuit sur le Champ-de-Mars. Une bascule rare, validée par la mairie de Paris et la préfecture, pour laisser le 14 juillet à une journée de recueillement, dix ans après l’attentat de Nice.

Pas de panique côté grand spectacle : même avancé d’un soir, le feu d’artifice gardera son attirail de fête nationale. Rendez-vous à 23h pour voir les fusées fendre le ciel autour de la tour Eiffel, avec, comme chaque année, une création musicale, visuelle et artistique taillée pour décrocher quelques mâchoires. Le décalage ne touche pas non plus au défilé militaire, maintenu le mardi 14 juillet à 10h sur l’avenue des Champs-Élysées.

Où se poser pour admirer gratuitement le spectacle ?

Pour ne pas finir coincé derrière une nuée de smartphones ou une rangée de têtes mal placée, mieux vaut viser juste et arriver tôt. Au plus près de l’action, l’esplanade du Trocadéro reste l’option grand spectacle, tout comme le quai Jacques-Chirac, le quai de Grenelle ou la rue Saint-Dominique.

Côté Seine, les ponts font toujours leur petit effet : Bir-Hakeim, l’Alma, Alexandre-III, le Pont-Neuf ou la passerelle Léopold-Sédar-Senghor offrent de beaux points de fuite sur la tour Eiffel, à condition d’aimer la foule compacte et les coudes stratégiques.

Pour prendre un peu de hauteur, direction la place de la Concorde, l’Arc de Triomphe, les pentes de Montmartre ou la rue des Pyrénées. Et pour ceux qui préfèrent les plans un peu moins balisés, tentez l’avenue de Camoëns, la rue Le Tasse ou la place de Catalogne.

Côté logistique, pas de miracle : avec l’affluence attendue, mieux vaut anticiper ses déplacements et vérifier en amont les fermetures de stations et de lignes de métro, histoire de ne pas terminer la soirée en tête-à-tête avec un quai bondé.