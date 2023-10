21 Savage déboule enfin à Paris le mois prochain et les billets vont partir comme des petits pains

21 Savage à Paris, v’la le carton à l’horizon ! Au cœur d’un imbroglio administratif et judiciaire depuis son arrestation en 2019, le rappeur 21 Savage – il est Anglais mais vit depuis ses 7 ans à Atlanta –, a récemment obtenu sa précieuse carte verte. Conséquence : il peut enfin sortir des Etats-Unis et a annoncé une tournée européenne expresse de huit concerts dont une escale à Paris le 14 novembre au Zénith.

Une des plus grosses têtes du rap US

Avec 21 Savage, Paris accueille un des numéros fétiches du rap US de la décennie écoulée. Depuis son premier skeud solo sorti en 2016 (Slaughter Tape), le rappeur d’Atlanta a enquillé les tubes, les certifs et les Grammys plus rapidement qu’un joueur de rugby sud-africain sorti contrer une transformation française. Le tout en s’acoquinant avec des noms aussi ronflants que Metro Boomin et Drake, avec il a sorti un disque en 2022. Côté style, l’Anglais a aussi réussi à imposer sa marque (et ses tatouages) avec un flow posé, nonchalant et martelant des thématiques touchant son passé tout de drogues et de violences vêtu – il a un jour pris six balles dans le buffet (et la gorge).

© 21 Savage

Et la billetterie ?

21 Savage débarque dans la capitale et, ça va sans dire, les places vont partir aussi vite qu’un Parisien devant un insecte un peu suspect dans le métro. Les préventes Live Nation seront accessibles dès jeudi 19 octobre à 9h, avant le tout-venant le lendemain à 10h (à partir de 62 €). On va enfin savoir si l’homme à la dague tatouée entre les deux yeux vise aussi bien sur scène qu’en studio.

Quand ? mardi 14 novembre 2023, à partir de 20h.

Où ? au Zénith de Paris, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Combien ? à partir de 62 € (billetterie ici).