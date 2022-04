Les meilleurs concerts à Paris

Charli XCX est un bout de parchemin (en code binaire et en beaucoup plus bondissant en live) de l’histoire de la pop mainstream britannique : sous son pseudo MSN qu’elle n’a jamais quitté, elle a commencé à se produire dans des raves anglaises avant d’huiler ses tubes à gros boulons tels que You (Ha Ha Ha) en 2013, ou plus récemment Blame It On Your Love. Elle a aussi écrit pour d’autres, d’Iggy Azalea à Selena Gomez et a collaboré avec Lizzo et Christine & The Queens. La pop star ne s’est pas lassée de commenter l’industrie musicale au sein de laquelle elle a évolué vers des sons moins balisés, s'émancipant au passage de sa maison de disques et se montrant impliable dans ses textes comme dans ses choix artistiques.