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Paris

Céline Dion à Paris : six concerts supplémentaires pour sa résidence à La Défense Arena
© Robin Galiegue
© Robin Galiegue

Les meilleurs concerts du moment à Paris

Hip hop, rock, musique électronique... Voici la sélection Time Out des meilleurs du concerts du moment à Paris.

Rémi Morvan
Écrit par La Rédaction et Rémi Morvan
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Afin de contenter le maximum de monde, notre agenda des concerts rassemble autant des énormes stars, habitués aux shows son-lumières-pyrotechnie que des groupes issus de la scène rock indé française, potentiellement parmi la plus exceptionnelle au monde. De la grosse soirée passée à l'AccorHotels Arena jusqu'à l'intimiste date à la Station, il ne fait aucun doute que vous trouverez votre bonheur dans cette sélection. Que demande le peuple ? 

Pour découvrir notre sélection des salles de concerts à Paris, c'est par ici.

Pour lire toutes nos actus sur la musique à Paris, c'est par ici que ça se passe.

Les meilleurs concerts à Paris

1. Tiakola symphonique à la Philharmonie

  • Musique
Tiakola symphonique à la Philharmonie
Tiakola symphonique à la Philharmonie
© Fifou

Tiako symphonique ! Dix jours après avoir sorti son album « WpointM », l'esthète de la mélo Tiakola a annoncé une date exceptionnelle à la Philharmonie le 19 novembre. Un concert labellisé Red Bull Symphonic pour lequel le Courneuvien sera flanqué de l'Orchestre Lamoureux dirigé pour l'occasion par le chef Aurélien Hazan Zelinsky. Avec cette nouvelle mue scénique – après, entre autres, sa chorale à Yardland en 2025 et son soundsystem cet été –, Tiako retracera sa discographie, avec, on l'imagine, une large place accordée à « WpointM ». Un second album comme un manifeste introspectif, tant personnel que formel : Tiakola rappe et chante sa vie, d'hier et d'aujourd'hui, le vertige entre les deux, ses racines congolaises, sa solitude, la fierté du chemin parcouru, raconté par lui-même ou par son compère Niro dans le titre « WpointM ». On n’oublie pas une sève revendicative drapant tout le projet, de son appel à YouTube à « monétiser les clips des artistes d'Afrique francophone » dans « Mélo Décalé » à celui contre l'extrême droite dans « AF1 NOUVO ». Et bien sûr, ce projet démontre à nouveau la figure à part qu'est Tiakola dans le rap (et au-delà), un aimant pivot entre les genres et les générations, donnant de la force aux nouvelles têtes du rap, partageant un morceau avec son ex-collègue de 4Keus Bné ou avec de grosses reustas locales ou internationales, tout en célébrant le légendaire groupe de rumba congolaise Zaïko Langa Langa.

Quand ? le 19 novembre 2026
Où ? Philharmonie de Paris, 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e.
Combien ? de 45 à 150 € (pré-inscription ici ; ouverture de la billetterie le 9 octobre à midi)

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2. Charli XCX

Charli XCX
Charli XCX
© Charli XCX

Un an après son passage triomphal à We Love Green, la Britannique derrière le phénomène Brat vient d’annoncer une série de six concerts européens autour de son nouvel album, « Music, Fashion, Film ». Paris est sur la liste : rendez-vous le 24 février 2027 à l’Accor Arena. Ce disque doit ouvrir une nouvelle séquence dans la carrière de la chanteuse, placée sous le signe du rock – un genre dont elle prophétisait déjà le retour au premier plan dans les pages du « British Vogue » au printemps. On vous conseille d’échauffer les épaules : le pogo n’est sans doute pas loin.

Quand ? le 24 février 2027
Où ? 8 boulevard de Bercy, Paris 12e

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3. Macklemore « Free Palestine Tour »

  • Que faire
  • Vivre en Ville
Macklemore « Free Palestine Tour »
Macklemore « Free Palestine Tour »
Shutterstock

« Comme vous le savez tous, mon agenda s’est quelque peu libéré. » Dix jours après avoir été évincé avec grand bruit de la tournée d’Ed Sheeran pour sa prise de position contre le génocide à Gaza, le chanteur américain Macklemore a annoncé dans un post Instagram le 24 septembre un « Free Palestine Tour », avec trois premières dates de concerts en Europe : à Dublin, Londres et Paris, le 29 octobre. Macklemore sera accompagné sur scène d’autres artistes qu’il a contactés, car, estime-t-il, « en 2026, être apolitique face à un génocide ne fonctionne plus ». « Lorsque les milliardaires peuvent décider quelles voix sont autorisées à monter sur scène et lesquelles sont jugées trop dangereuses pour être entendues, tout le monde devrait y prêter attention. »

Quand ? jeudi 29 octobre 2026
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4. Ino Casablanca

Ino Casablanca
Ino Casablanca
© Louis Lepron pour Time Out Paris

Ino, toujours plus haut ! Alors qu’il a sorti le 23 octobre la version étendue de son projet « EXTASIAAAAA », le rappeur Ino Casablanca partira en 2027 pour une big tournée franco-helvético-belge dont l’acmé aura lieu le 29 et 30 mars au Zénith de Paris. Une date comme la preuve du nouveau statut d’Ino, passé en quelques mois d’un rookie à la destinée dorée en concert à la Flèche d’Or à l’un des noms les plus rutilants du circuit rap (et même au-delà) récemment auteur d’une session Colors aux millions de vues sur les réseaux. Pour l’avoir vu plusieurs fois, le style Ino, cette hybridation entre flow qui claque comme une percu, synthés entêtants, guitares ibériques et beats électroniques, est fait pour la scène, on a hâte de voir la nouvelle version. Ino, déjà au Zénith de sa carrière ? Ce n’est que le début.

Quand ? les 29 et 30 marsi 2027
Où ? Zénith, 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e
Combien ? complet

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5. Oasis

  • Musique
Oasis
Oasis
© Oasis

Dans le sillage d’une vidéo shootée devant un primeur montmartrois et d’une affiche collée dès ce matin dans le métro parisien, le groupe mancunien a officialisé lundi 14 septembre les 38 dates du second round de sa tournée de reformation. Et alors qu’ils commenceront à Celtic Park fin mai, s’offriront onze dates (oui, onze !) à l’Etihad, le stade de leur club de cœur Man City, s’envoleront aux US avant de finir à Knebworth, les inénarrables frères Gallagher viendront faire résonner leurs tubes intergénérationnels à Paris, avec deux concerts au Stade de France les 23 et 24 juillet 2027. Des escales parisiennes pendant lesquelles, comme en 2025, ils seront flanqués de Richard Ashcroft, leader de The Verve, dont les hymnes – ça vous dit quelque chose, Bittersweet Symphony ? – devraient mettre autant d’ambiance qu’un but de titre pour City à la 94e minute.

Quand ? les 23 et 24 juillet 2027
Où ? Stade de France, 93200 Saint-Denis
Combien ? de 84 à 249 € (billetterie et préinscription ici)

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6. Angèle

  • Musique
Angèle
Angèle
© Angèle

Dans une vidéo sonorisée de son clubbisant morceau Dis-le, mêlant images de fans et virées à toute berzingue en décapotable, la Bruxelloise a dévoilé les contours de son Instinct Tour, une tournée mondiale de 23 dates, de mars à novembre, dont trois à l'Accor Arena les 8, 9 et 10 mars 2027. Sorti le 19 juin, ce Dis-le répète justement son titre 83 fois sur un beat de Jersey club, et le clip, que le collectif techno Contrefaçon accuse de piller l'esprit teuf, la filme devant une free party de campagne. C'est cette Angèle-là qui viendra caler trois soirs d'affilée à Bercy, ses premières têtes d'affiche franciliennes depuis le doublé de La Défense Arena en décembre 2022, JO et soirées caritatives mis à part. Ces soirs-là serviront d'étalon scénique à Instinct, attendu le 16 octobre. Treize titres, dont Une seule vie, sorti vendredi dernier, et une bascule qui intrigue : la rave n'arrive pas avec une nouvelle équipe, mais avec celle de toujours. Tristan Salvati, gourou des consoles derrière Brol et Nonante-Cinq, a produit le morceau, où traîne l'électroclash des années 2000, Mr Oizo et les Gantois de The Subs en tête. Les invités, eux, dessinent une carte nette entre la France et la Belgique : Justice, SebastiAn, en trio avec l'Américaine Caroline Polachek et ses compatriotes de Soulwax. Vous avez capté, Angèle a viré rave. Le paradoxe est savoureux : une free party, c'est sans billet, sans murs et sans heure de fin. Elle va rejouer ça trois fois dans une salle à gradins. Ou quand la rave devient pop.

Où ? Accor Arena, Paris 12e.
 Quand ? Les 8, 9 et 10 mars 2027.
 Combien ? De 57,24 à 96,12 euros, frais compris.

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7. Tame Impala

  • Musique
Tame Impala
Tame Impala
© Raph_PH / DR

Tame Impala va de nouveau bondir à Paris ! La troupe australienne menée par le gourou Kevin Parker squattera l’Accor Arena les 12 et 13 juin 2027, accompagnée en première partie des Anglais de Wet Leg. Et un élément de com nous intrigue sacrément : là où l’affiche montre Kevin Parker trônant sur un soundsystem, la salle annonce une scène centrale, « in the round », avec public tout autour. De quoi imaginer Bercy en club, à l’instar de leurs compatriotes de King Gizzard et de leur Rave Show ? Sauf qu’on n’a pas besoin d’imaginer : le dispositif a tourné lors de la tournée américaine du groupe fin 2025. Au-dessus du groupe, un anneau de lumière s’incline et se tord au fil des morceaux, les écrans circulaires se réorganisent en permanence, les lasers jaillissent du fond du parterre pour encercler le public. Un peu comme à Paris cette année mais en plein milieu de la salle. Autre question : quid de la seconde scène meublée comme un appartement, lampes de chevet, tapis, claviers posés là où Kevin Parker était justement venu jouer les plus électroniques morceaux de Deadbeat - Not My World et le technoïde Ethereal Connection -, ce cinquième album où Kevin Parker a aventuré sa pop psychédélique ultra léchée vers des contrées un peu plus ravissantes, citant les bush doofs, ces teufs sauvages organisées dans sa région natale de Perth. La question qui se pose vraiment est la suivante : cette scène à 360 est-elle annonciatrice d’un nouveau show ou un simple coup de com ? Pour le moment, le tourneur Radical Production nous a répondu qu’il “n’[était] pas en mesure de répondre”.

Quand ? les 12 et 13 juin 2027
Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e
Combien ? à partir de 90, 60 €

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8. ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

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¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
© ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Noceurs parisiens, préparez-vous pour une nouvelle séance de gainage électronique ! Après un tornadeux passage à We Love Green cette année, le DJ star nippon ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U sera de nouveau sur la capitale avec une date sous la nef du Centquatre le 13 mars 2027. Une salle à la hauteur de son nouveau statut acquis à la suite du buzz cyclopéen de sa session Boiler Room sortie en janvier 2025, qui totalise aujourd’hui plus de 20 millions de vues. Une notoriété qui n’est en réalité que la juste récompense de plus de dix ans à ravager les clubs du monde entier – pour rappel, il est passé à Concrete en… 2017 et 2018 –, avec ses selectas bastonnant dans toutes les catégories stylistiques et une technique plus solide que ses abdos.

Quand ? le 13 mars 2027
Où ? 104, 5 Rue Curial, Paris 19e
Combien ? complet

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9. A$AP Rocky

A$AP Rocky
A$AP Rocky
© GABRIEL HUTCHINSON

L’attente aura été longue, mais elle est enfin récompensée : après avoir sorti vendredi 16 janvier son album Don’t Be Dumb après huit ans d’absence, A$AP Rocky a dévoilé les dates d’une tournée mondiale, dont la dernière aura lieu le 30 septembre 2026 à l’Accor Arena ! Un concert en bout de calendrier qui laisse espérer d’autres dates parisiennes. 

Quand ? mercredi 30 septembre 2026.
Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e.

10. Makala

Makala
Makala
© Makala

« Il va falloir que les autres rappeurs viennent avec un petit calepin pour prendre des notes. » Voilà comment l’éminence grise de Grünt Jean Morel présentait le concert de Makala au Zénith de Paris dans un récent podcast. Makala, c’est l’un des premiers éclaireurs visibles de cette nouvelle scène rap suisse qui démonte tout depuis une dizaine d’années – on vous voit Mairo, Slimka, Di-Meh et Varnish La Piscine. Une scène dont l’une des caractéristiques est de venir en concert pour en découdre. Et vu la surpuissance de Yamoto, son nouvel album sorti le 23 janvier, la réputation du Général risque d’encore grandir. 

Quand ? vendredi 27 novembre 2026.
Où ? Zénith, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

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11. Isha et Limsa d'Aulnay

  • Musique
Isha et Limsa d'Aulnay
Isha et Limsa d'Aulnay
© Romain Garcin

C’est tout simplement la meilleure histoire franco-belge de ces dernières années. Et elle va connaître un glorieux chapitre dans 396 jours. Dans une bande-annonce très cinématographique, livrée ce dimanche, les rappeurs Isha et Limsa d’Aulnay ont annoncé une date au Zénith le 4 décembre 2026. Ils y présenteront le deuxième volume de Bitume Caviar, la suite très attendue de ce bijou de premier projet sorti fin 2023, qui avait attiré estime, succès et sympathie, sans doute bien au-delà de ce qu’ils auraient pu imaginer eux-mêmes. Et c’est logique. Pour celles et ceux qui auraient loupé un épisode, ce projet, c’est la rencontre de deux rappeurs en fin de trentaine aux flows animiques, membres du dernier décile fiscal de la rime. Deux âmes-frères déjà pas fâchés avec l’introspection et l’expression de leurs émotions chacun de leur côté, dont la connexion a révélé, nourri et pansé quelque chose de très profond en eux. Pour capter le truc, il suffit d’entendre ce que dit Isha dans le morceau Fin de ce monde : « Ouais, Limsa, y'a qu'toi qui sais pourquoi j'parle pas ces derniers temps / Pourquoi j'ai mal ces derniers temps, que j'écris moins ces derniers temps ». Psychanalytique.  On compte déjà les dodos qui nous séparent du concert dont les places vont être mises en vente ce lundi 3 novembre, à midi. On entend déjà la chorale dans la salle sur tous les sons et les "Joyeux anniversaire" de compétition, Limsa fêtant ses 40 ans ce jour-là. Une histoire à raconter à vos enfants.

Quand ? vendredi 4 décembre 2026.
Où ? Zénith de Paris, 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e.
Combien ? à partir de 45 € (billetterie ici)

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12. Orelsan

  • Musique
Orelsan
Orelsan
© @felix.aaa

Carte x10 pour Orelsan. Alors que sortira le 25 octobre le film Yoroï, dans lequel il joue le rôle principal, le rappeur caennais a publié une vidéo tournée au pied du mont Fuji pour annoncer une tournée démesurée en 2026. Amorcée dans sa ville natale le 16 janvier, elle se clôturera à Paris avec dix dates (oui oui, dix), calées à l’Accor Arena du 9 au 20 décembre. De quoi y éprouver un nouveau disque, quatre ans après Civilisation

Où ? Accor Arena, 8 Bd de Bercy, 75012 Paris
Quand ? 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 décembre 2026

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13. Sofiane Pamart

Sofiane Pamart
Sofiane Pamart
© Chloé Rose

On connaissait le piano-bar, il y aura désormais le piano-stade. Ce jeudi, au saut du lit, le pianiste chéri du rap français (et de toute l’industrie) Sofiane Pamart a en effet annoncé un concert au Stade de France le samedi 17 avril 2027. Une première pour un pianiste solo, qui devrait, à coup sûr, être accompagné d’une brochette d’invités. Les places du récital sont en vente, comptez entre 50 et 150 € selon les catégories. Sofiane pas mal.

Quand ? samedi 17 avril 2027.
Où ? Stade de France, 93 200 Saint-Denis
Combien ? billetterie ici

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