Les meilleurs concerts à Paris

Tiako symphonique ! Dix jours après avoir sorti son album « WpointM », l'esthète de la mélo Tiakola a annoncé une date exceptionnelle à la Philharmonie le 19 novembre. Un concert labellisé Red Bull Symphonic pour lequel le Courneuvien sera flanqué de l'Orchestre Lamoureux dirigé pour l'occasion par le chef Aurélien Hazan Zelinsky. Avec cette nouvelle mue scénique – après, entre autres, sa chorale à Yardland en 2025 et son soundsystem cet été –, Tiako retracera sa discographie, avec, on l'imagine, une large place accordée à « WpointM ». Un second album comme un manifeste introspectif, tant personnel que formel : Tiakola rappe et chante sa vie, d'hier et d'aujourd'hui, le vertige entre les deux, ses racines congolaises, sa solitude, la fierté du chemin parcouru, raconté par lui-même ou par son compère Niro dans le titre « WpointM ». On n’oublie pas une sève revendicative drapant tout le projet, de son appel à YouTube à « monétiser les clips des artistes d'Afrique francophone » dans « Mélo Décalé » à celui contre l'extrême droite dans « AF1 NOUVO ». Et bien sûr, ce projet démontre à nouveau la figure à part qu'est Tiakola dans le rap (et au-delà), un aimant pivot entre les genres et les générations, donnant de la force aux nouvelles têtes du rap, partageant un morceau avec son ex-collègue de 4Keus Bné ou avec de grosses reustas locales ou internationales, tout en célébrant le légendaire groupe de rumba congolaise Zaïko Langa Langa.

Quand ? le 19 novembre 2026

Où ? Philharmonie de Paris, 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e.

Combien ? de 45 à 150 € (pré-inscription ici ; ouverture de la billetterie le 9 octobre à midi)