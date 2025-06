25 chefs-d’œuvre de l’animation japonaise à (re)découvrir à la Cinémathèque

Cela peut sembler difficile à croire aujourd’hui, mais, durant des décennies, on considérait en France les dessins animés japonais comme du travail bâclé, destiné aux émissions pour enfants. Avec cette formidable rétrospective de 25 chefs-d’œuvre absolus, réalisés entre 1958 et 2023, la Cinémathèque française prouve qu’au-delà du Studio Ghibli, le Japon a toujours été un pays majeur de l’animation, donnant au monde des films poignants, furieux, inclassables, poétiques et politiques, qui ont marqué le 7ᵉ art et fortement inspiré de nombreux réalisateurs occidentaux (regardez Paprika, puis Inception !). On vous a extrait 5 films de la savoureuse programmation, autant d’indispensables à la culture cinéma de tous !

Quand ? Du 25 juin au 17 juillet 2025

Où ? 51 rue de Bercy, Paris 12e

Belladonna des tristesses d'Eiichi Yamamoto (1973)

Jeanne, une paysanne violée par son seigneur, devient, grâce au diable, une sorcière crainte. L’histoire ne rend pas justice à cette œuvre radicale. Un tourbillon expérimental et psychédélique, foisonnant et graphique, radical et féministe, porté par les peintures de Kuni Fukai.

Akira de Katsuhiro Ōtomo (1988)

Sans doute l’apogée de l’animation traditionnelle avant la généralisation de l’ordinateur. Plus de 150 000 dessins sur celluloïd ont été nécessaires pour donner vie à cette œuvre cyberpunk crépusculaire, ode libertaire au chaos, à la liberté et à la vitesse.

Perfect Blue de Satoshi Kon (1997)

Une starlette se retrouve confrontée à un tueur en série qui la connaît trop bien. Pour son premier film, le prodige Satoshi Kon échafaude un thriller magistral, schizo comme De Palma.

Le Voyage de Chihiro d'Hayao Miyazaki (2001)

Miyazaki a non seulement popularisé dans le monde entier l’animation japonaise, mais aussi bousculé la gentillette vision occidentale de ce que devait être un film pour enfant. Poétique, inquiétant et philosophique, Le Voyage de Chihiro condense ce renouveau du conte animé.

Your Name de Makoto Shinkai (2016)

Énorme succès critique et populaire à sa sortie, ce dessin animé raconte l’histoire d’un garçon et d’une fille qui, soudain, échangent de corps, et montre qu’on peut mêler mélo, kawaï et film catastrophe !