3 bonnes raisons de s’offrir une chambre chez Maison Mère, doux refuge 4 étoiles à Pigalle

C’est le genre d’endroit où l’on a envie de revenir. Parce qu’on n’aura jamais fini d’explorer le quartier (de l’infatigable So-Pi au très en vue 10e arrondissement), parce qu’on est encore loin d’avoir tout goûté au super petit-déj (ni à la carte des cocktails), mais surtout parce qu’on s’y sent vraiment chez soi. Et on n’est pas les seuls à le penser : à peine deux ans après son ouverture, l’hôtel Maison Mère a été sacré meilleur hôtel de France sur Tripadvisor, en 2024. Déco arty truffée d’œuvres jusque dans les chambres, confort 4 étoiles – ressenti 5 –, accueil aux petits oignons, rendez-vous festifs et sportifs réguliers… L’hôtel a plus d’une clé pour séduire. En voici trois, juste pour vous convaincre d’y poser vos valises.

Faire comme chez soi… en mieux

Voyage d’affaires, escapade romantique ou simple staycation : ici, vous vous sentirez chez vous en deux minutes chrono. D’abord grâce à un sens de l’accueil qui ferait rougir votre grand-mère (petites attentions à foison, séjours personnalisables à souhait), mais aussi parce que l’endroit pense à tout – y compris à votre chien, qui est le bienvenu. Cours de yoga dynamiques avec l’équipe du studio Humble Warriors (un des meilleurs de Paris) le mardi matin, espace de coworking privatisable, concerts tous les jeudis soirs au bar… Et si vous optez pour une chambre supérieure, vous pourrez même prendre le petit-déjeuner ou l’apéro sur votre balcon, avec vue sur les toits. Le confort ? Royal : literie irréprochable, obscurité totale, insonorisation de compète.

Trouver refuge dans un quartier en ébullition

Loca-localisation. Ici, vous êtes à la croisée du cool, pile entre Pigalle et le 10e, deux arrondissements qui ne dorment jamais. Et pourtant, Maison Mère cultive un calme olympien, nichée dans une petite rue piétonne charmante qui débouche sur un square. À deux pas, vous trouverez aussi bien les boulangeries stars (Union, Mamiche, Babka Zana, Léonie…) que les clubs les plus courus de Paris (Le Carmen, La Fête, Essaim…). Théâtres (Folies Bergère, Porte Saint-Martin), cabarets, salles de concert (La Cigale, Le Trianon) : il y a toujours un ticket à dégoter. Quant aux trésors du quartier, il vous faudrait des années pour tous les explorer, mais on vous souffle quand même la friperie culte Mamie Blue, le bar à vin Clavelin et le marché Saint-Quentin, aussi vivant que coloré.

Goûter au Nectar de la gastronomie parisienne

Dès le matin, c’est le kiff. Le petit-déj – en chambre, en salle ou à emporter dans un joli brown bag – déroule un éventail de produits frais et locaux, sourcés avec soin. À l’heure du déjeuner, direction Nectar, le restaurant de l’hôtel, pour une formule bistronomique entrée-plat-dessert à moins de 30 €, qui fait beaucoup de bien. Et le soir ? On passe à la vitesse supérieure avec un menu gastronomique accessible (à partir de 59 €), imaginé par le chef Aurélien Lasjuilliarias. Cuisine française, saisonnière, précise et créative à souhait. À savourer avec un verre au bar Nectar, ouvert tous les soirs – pour débuter ou conclure votre soirée en beauté.