3 festivals photo incontournables et gratuits à voir à Paris en novembre

Peep-show et puzzles de photos érotiques, expo d’Irving Penn ou d’Olivia Bee, accrochage dans des ateliers d’artiste et chambres d’hôtel… Zoom sur trois festivals photo incontournables ce mois-ci à Paris.

Nouveau cycle dans l’actualité culturelle parisienne : après un mois d’octobre secoué par une avalanche d’expos et foires d’art contemporain, c’est au tour de la photographie d’envahir Paris. Dans le sillage de la foire internationale Paris Photo, qui pose ses clics et ses flashs du 10 au 13 novembre au Grand Palais Ephémère, trois événements d’ampleur vont jalonner la ville d'œuvres photographiques tout au long du mois de novembre. Tous gratuits, ces festivals sont aussi des moyens de (re)découvrir des spots inédits et atypiques de la capitale, avec des expos dans des hôtels, chapelles ou ateliers d’artiste. C’est sans doute le bon moment pour ressortir votre appareil.

Avec près de 80 institutions et galeries partenaires, Photo Days tapisse la map de Paris d’une pluie revigorante de photographies (et vidéos). Pour sa 4e édition, le festival ouvre cette année encore les portes de lieux rarement usités, de l’atelier du photographe Frank Horvat à la chapelle Saint-Louis. Parmi ce qui nous fait le plus envie dans la prog : les photos mouvementées d’Olivia Bee, qui photographie la danse contemporaine (au Centre national de la danse), celles d’Irving Penn autour du travail de la chorégraphe américaine Anna Halprin (chez Thaddaeus Ropac, Marais), et la sublime série d’images panoramiques en noir et blanc de Gregory Crewdson, qui rappelle le travail pictural crépusculaire d’un Edward Hopper (chez Templon). Par ici pour découvrir notre parcours d'expos idéal.

Du 3 novembre au 3 décembre, programmation complète ici.

Photo Days - Thaddaeus Ropac © Irving PENN, The Bath, 1967

Chambres d’hôtel transformées en galeries, expo sur les phénomènes paranormaux, peep-show photographique… PhotoSaintGermain, le festival photo qui secoue chaque année le tout Saint-Germain-des-Prés, revient du 2 au 25 novembre avec son lot de frissons et d’expos qui devraient faire sensation. Au programme : une constellation mirobolante d’expositions réparties dans une trentaine de galeries, musées et autres espaces réinventés du quartier, de l’hôtel La Louisiane aux Beaux-Arts de Paris. Par ici pour découvrir nos 4 expos préférées de la programmation.

Du 2 au 25 novembre, programmation complète ici.

Romans-Photos, Mythes & Clichés © Nicole Gravier

Biennale de l’Image tangible

Dans le sillage de Photo Days, la Biennale de l’Image tangible se propose d’explorer de nouveaux territoires du travail photographique. L’objectif (hihi) : mettre en avant des artistes qui s’émancipent de leur médium ou le détournent en l’associant à d’autres pratiques (collage, montage, techniques d’impression innovantes…). Dans l’expo principale du festival, Heterotopia (au 24 Beaubourg, Paris 3e), vous pourrez ainsi découvrir les puzzles et autres objets domestiques sur lesquels sont imprimés des images érotiques capturées par Sandrine de Pas, les sculptures humaines d’Erwin Wurm ou encore des œuvres de Philippe Katerine.

Du 1er au 15 novembre (et jusqu’en décembre pour certaines expos satellites), programmation complète ici.