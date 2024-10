3 foires alternatives et gratuites à visiter en parallèle d’Art Basel Paris

Si vous trouvez Art Basel Paris trop cher ou que les 195 galeries exposées au Grand Palais pour la foire ne vous ont pas suffi, la Semaine de l’art se poursuit ailleurs et à l'œil, dans des lieux complètement fous qui valent le détour à eux seuls. Sur la map cette année ? Un immense central téléphonique abandonné, un garage brutaliste et une ancienne manufacture de Baccarat. Soit des milliers de mètres carrés d'œuvres contemporaines venues du monde entier, à parcourir entre le 16 et 20 octobre. Voici trois foires alternatives à voir en prio.

Paris Internationale

After 8 books @ Paris Internationale © Margot Montigny

Un de nos rendez-vous préférés de la Semaine de l’art. Largement ouverte sur le monde, avec 19 pays représentés cette année, cette foire représente le versant underground (mais tonitruant) d’Art Basel Paris (ex-FIAC) depuis maintenant dix ans. Comme l’année dernière, cette édition se déploie au fil des étages d’un ancien central téléphonique, à deux pas des Grands Boulevards.

Où ? 17 rue du Faubourg-Poissonnière, Paris 9e.

Quand ? du 16 au 20 octobre.

Combien ? gratuit, sur réservation.

The Salon



Petit nouveau sur le radar(t) contemporain parisien, The Salon s'impose comme le cool kid de cette sélection. A l’initiative de deux associations artistiques (la new-yorkaise New Art Dealers Alliance et la parisienne The Community), l’événement cultive l’avant-garde transatlantique et met en avant les artistes émergents au cœur d'une ancienne manufacture de cristal de Baccarat (dans le 10e arrondissement). Le samedi 19 octobre, une book fair réunira libraires et éditeurs au cœur de la foire.

Où ? 30 bis rue de Paradis, Paris 10e.

Quand ? du 17 au 20 octobre.

Combien ? gratuit, sur réservation.

OFFSCREEN

Offscreen 2023 © Hafid Lhachmi

Alors qu’une expo lui est consacrée au Jeu de Paume, la réalisatrice belge Chantal Akerman est l’invitée d’honneur d’OFFSCREEN, la foire de l’image fixe et en mouvement. Vous y découvrirez notamment son installation vidéo La Chambre, extraite de son film éponyme (1972). A ses côtés, une vingtaine d’artistes (photographes, réalisateurs, plasticiens) du monde entier sont invités à présenter leurs œuvres dans l’espace brutaliste et hors du commun de l’ancien Garage Haussmann. Un espace librairie vous y attend également, imaginé en collab’ avec la librairie d’art new yorkaise Printed Matter.

Où ? 43 rue de Laborde, Paris 8e.

Quand ? du 16 au 20 octobre.

Combien ? gratuit, sur réservation.