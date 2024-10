Le guide d'Art Basel Paris, la plus grande foire d'art contemporain parisienne

Il y a cinquante ans tout pile, en 1974, la FIAC (Foire internationale d’art contemporain) naissait à Paris, faisant du Grand Palais son (pas si) humble logis. Si la foire s'appelle maintenant Art Basel Paris suite à son rachat par le groupe détenant Art Basel, elle retrouve cette année ses pénates sous la nef monumentale et fraîchement rénovée du Grand Palais. Après les JO, c’est le premier événement culturel à s’inscrire dans la nouvelle vie du monument suite à sa rénovation.

Une foule de chefs-d’œuvre

Mais qu’est-ce qu’on y verra au juste ? Un bon paquet de galeries ! 195 pour être précis. Au fil des stands, le meilleur de l’art moderne et contemporain défile entre installations, peintures, photographies ou art numérique. Il faut donc se figurer une (longue) promenade parmi des milliers d'œuvres au cours de laquelle vous pourrez aussi bien croiser des toiles de David Hockney (Lelong & Co.) que des pièces de la jeune créatrice textile Jeanne Vicerial (Templon). Le XXe siècle sera bien représenté avec des chefs-d’œuvre de René Magritte, Joan Miró, Pablo Picasso, Jean Dubuffet (Landau Fine Art) ou Egon Schiele (Richard Nagy Ltd). Nouveauté cette année, une section Premise inclura des propositions aventureuses avec des œuvres pouvant remonter à des siècles antérieurs au XXe.

En avant merch

Parmi les nouveautés de cette édition, on note l’arrivée d’un tout nouveau concept de boutique imaginé par Sarah Andelman (la fondatrice de Colette) et lancé cet été à Bâle. Si vous n’avez pas les moyens de ramener un Bacon à la maison, vous trouverez au sein de l'Art Basel Shop des objets, livres et vêtements inédits et arty, un poil plus abordables. Pas si bégueule, Art Basel.

Où ? Grand Palais, 3 avenue du Général-Eisenhower, Paris 8e.

Quand ? du 18 au 20 octobre 2024 (journées VIP les 16 et 17 octobre).

Combien ? à partir de 29 € sur billetterie.