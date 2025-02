3 pop-up food où aller manger ce week-end

Le dernier jour de Shan Rachel Jiang chez Sobremesa

Ouvert en 2024, Sobremesa, le bar à vin d’Émilien Quéméner et de Marie Nguyen s’est donné comme belle mission de mêler pifs hexagonaux et assiettes d’Asie cuisinées par des chef.fe.s invité.e.s. Dernière résidente en date ? Shan Rachel Jiang, ancienne journaliste culinaire qui a fait ses armes chez Quinsou à Paris, Alouette à Copenhague, ou encore KOKS aux Îles Féroé. Son dernier jour, c'est samedi, et il ne faudrait pas en rater une miette.

Où ? 127 Rue Caulaincourt, 75018 Paris

Les moules-frites-vins blancs Les Naturistes x SEGG

Chez Les Naturistes, le week-end démarre désormais sous le signe des embruns. Les vendredis et samedis midis, l’adresse troque son habituel registre pour une virée iodée : moules-frites bien envoyées, pichet de blanc en soutien, et pour l’atterrissage, un fondant au chocolat qui dégouline comme il faut. Et le dimanche ? Rebelote. Même programme, mais en version tant qu’il y en a, avec SEGG aux platines pour rythmer la marée. Vous savez où jeter l’ancre.

Où ? 50 Rue Ramey, 75018 Paris

Le brunch BING SUTT x Steven Chen

Les 1er et 2 mars, une parenthèse limitée s’ouvre chez Bing Sutt, néo-café hongkongais du 10e. Derrière les fourneaux ? Steven Chen, chef itinérant récemment aperçu chez Sobremesa (oui, lui aussi). Passé par Manille, Taipei et Londres, il manie comme personne l’équilibre entre réconfort asiatique et brunch européen bien huilé. À avaler sans réfléchir ce week-end : un XO Pork et Shrimp Katsu Sando bien juteux, une Mushroom Adobo Tartine chargée en umami, et un HK French Toast avec glace au gingembre et marmelade d’orange.

Où ? 22 Rue Béranger, 75003 Paris