Les menus pour le nouvel an lunaire 2025 sortent le grand jeu

Devenu le rendez-vous qui, après la galette et les soldes, rend la reprise un peu plus supportable, le Nouvel An chinois emballe tout le monde. Eh bien, il faudrait voir à ne plus l’appeler comme ça ! En effet, en plus de la Chine, la Corée du Sud, le Viêt Nam, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour le fêtent aussi ! Bienvenue, donc, au nouvel an lunaire qui tombe le mercredi 29 janvier 2025. On entrera dans l’année du serpent de bois. En plus des traditionnels défilés dans le Marais ou le 13e et des lampions accrochés dans les rues, ça va être l’occasion de passer à table et de baguetter des plats spécialement préparés pour l’occasion. Bon appétit !

© Shang Palace

Le restaurant chinois gastronomique du Shangri-La a vu arriver en juin 2024 un nouveau chef, Tony Xu, originaire du Sichuan. Pour son premier nouvel an derrière les fourneaux du Shang Palace, il déploie un menu dégustation en huit services où les produits haut de gamme des terroirs français partent en goguette en Asie : sole française sauce XO, volaille de Bresse dans une salade singapourienne Lo Hei, bouchée vapeur au homard bleu… Évidemment, les prix s’en ressentent.

Où ? 10 avenue d'Iéna, Paris 16e

Combien ? 198 €





© Steam Bar

Pour fêter le Serpent, glissez-vous dans le haut du panier (vapeur). Le Steam Bar, monté par les sœurs Vaconsin, veut rapprocher Saint-Germain de Hong Kong en se spécialisant dans les dim sum, ces bouchées vapeur. Le chef Christophe Wong, ancien du Shang Palace, propose une vision très pan-asiatique : les vapeurs se retrouvent escortées de gyozas japonais et de salade de gambas, cacahuètes et pamplemousse très thaï. Tout cela servi du 27 janvier au 2 février.



Où ? 2 rue du Sabot, Paris 6e

Combien ? 65 €





Sobremesa

© Yves Kharfan

Ouvert en 2024, le bar à vin d’Émilien Quéméner et de Marie Nguyen s’est donné comme belle mission de mêler pifs hexagonaux et assiettes d’Asie cuisinées par des chef.fe.s invité.e.s. Pour le nouvel an lunaire, Marie et sa famille se collent aux fourneaux afin de vous emmener directement au Viêt Nam en huit temps : Banh chung, poitrine de porc braisée, rouleaux impériaux, poulet au gingembre à la vapeur… Et pour finir, un karaoké comme là-bas !



Où ? 127 rue Caulaincourt, Paris 18e

Combien ? 45 €

© The Travel Buds Studio

Le vaste et photogénique restaurant des trois potes entrepreneuses, Claire Huang, Hélène Ding et Hélène Huang, propose un menu de fête riche en symboles : raviolis pékinois au porc et truffe dont la forme rappelle un lingot, porc braisé de Shanghai d’un beau rouge (couleur de la chance), gâteau de riz sauté de Niàn Gao, symbole de réussite… Attention, ce menu ne va être servi que le mercredi 29 janvier.



Où ? 14 rue de Cléry, Paris 2e

Combien ? 68 €