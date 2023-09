5 artistes à découvrir d'urgence à la Biennale de Paname

Jusqu’au 5 novembre, la Biennale de Paname expose le meilleur de la jeune création contemporaine, ambiancée par des live, DJ sets et autres soirées bingo. Et c’est gratuit !

Comme chaque année depuis quatre ans, la Biennale de Paname fait sa fête à l’art contemporain dans l’immense Serre Wangari à Saint-Ouen. Lancée en bombe ce week-end, avec moult concerts et DJ sets, cette nouvelle édition réunit une quarantaine d’artistes explorant tous les médiums, de la peinture figurative à l’installation conceptuelle. Gratuit sur inscription, c’est l’événement le plus inclusif, festif et défricheur dédié à la jeune création auquel vous pourrez assister en ce moment. Ouvert du mercredi au dimanche jusqu’au 5 novembre, on vous recommande chaudement d’y passer une tête en début de soirée pour profiter des performances live programmées chaque semaine. Pour vous donner un avant-goût de ce que vous pourrez y trouver, on vous présente cinq artistes exposés qu’on adore.

Margaux Henry-Thieullent

Entre abstraction et figuration, l'œuvre de Margaux Henry-Thieullent est reconnaissable à son étrangeté pop et bigarrée, particulièrement vivante. Basée à Biarritz, où elle a fondé l’espace d’art Encooore, l’artiste pluridisciplinaire a fait des études d’archi avant de se lancer dans le dessin et l’installation numérique. On adore ses immenses toiles habitées de personnages nus et distordus, dont la plus récente est à découvrir à la Biennale.

Margaux Henry-Thieullent dans son atelier, 2023

Morgane Ely

Elle fait partie des 12 jeunes artistes nommés pour la bourse de la Fondation Emerige cette année. Avec ses gravures sur bois représentant et détournant des icônes médiatiques, de Britney Spears à Kim Kardashian, Morgane Ely élabore une sorte de mythologie contemporaine autour de la pop culture et de ses figures emblématiques. Gravées dans des pièces de bois à l’instar des icônes religieuses (couleurs et dorures en moins), ces images – qui sont presque toutes issues de la culture mème – trouvent un ancrage plus sombre, et deviennent presque inquiétantes.

© Morgane Ely

Nøne Futbol Club

Le Nøne Futbol Club est un duo d’artistes qui entretient une forme d’anonymat et joue avec le droit d’auteur en reprenant et associant des images, codes et langages très différents, de Picasso à la publicité. En hackers du monde de l’art, le duo conçoit ses installations, sculptures et performances comme autant de gestes détournés et provocateurs, comiques et engagés, témoignant d’un goût prononcé pour la destruction et le second degré.

Keep Warm Burnout The Rich © None Futbol Club

Thibaut Huchard

Peintre et illustrateur, Thibaut Huchard fait partie des heureux élus à avoir été désignés par la maison Hermès pour imaginer un de ses fameux carrés. A la Biennale de Paname, il présente certains de ses plus récents travaux, des gravures et peintures sur bois d’inspiration médiévale. Associant des personnages du Moyen Âge à des décors contemporains, cette série a une grande force humoristique tout en étant imprégnée d’une violence propre à l’imagerie gothique.

Starlink n°1, Thibaut Huchard, 2023 © Quentin Chevrier

Arnaud Adami

Découvert à POUSH où il a son atelier, Arnaud Adami peint des toiles figuratives impressionnantes de technicité. Formé aux Beaux-Arts de Paris, il prend notamment pour sujet de prédilection les livreurs Deliveroo, dont il tire de somptueux portraits, tantôt réalistes, tantôt métaphoriques, comme avec sa série de chutes, montrant des corps de livreurs gisant dans la neige. A découvrir absolument.