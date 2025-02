5 expositions gratuites à faire à Paris cet hiver

Qui a dit que voir de l'art coûtait un bras ? En ce moment, Paris déborde d’expos gratuites qui en mettent plein les yeux sans vider le portefeuille. Plongée moite dans les nuits berlinoises, hommage aux femmes noires sous la houlette de Pharrell Williams, et balade photographique à travers l’Italie aux Douches la Galerie… De quoi nourrir l’âme sans sortir un centime. Petit circuit des immanquables.

Les expos gratuites à ne pas rater à Paris en ce moment

FEMMES, à la Galerie Perrotin (du 20 mars au 19 avril)

Pharrell Williams ne se contente pas de produire des tubes : il curate aussi des expos. Et pas n'importe lesquelles. Avec FEMMES, il réunit près de quarante artistes autour d’un sujet qui le fascine et l’inspire depuis toujours : la représentation des femmes noires. Pas de discours creux, ni de symbolisme à la truelle. Résultat ? La promesse d'une exposition chorale et percutante, conçue comme un hommage et un manifeste, où près de quarante artistes afrodescendants, toutes générations confondues, déploient leur vision dans un dialogue explosif de formes, de couleurs et d’émotions.

Quand ? du 20 mars au 19 avril

Où ? Galerie Perrotin, 76 Rue de Turenne, 75003 Paris

Voyages en Italie, aux Douches la Galerie (jusqu'au 3 avril 2025)

L’Italie version Hervé Guibert ? Pas celle des cartes postales. Pas de Vespa rouge, pas de pasta fumante, pas de soleil éclatant. Juste un pays qui se laisse deviner à travers des visages énigmatiques, des corps qui s’abandonnent et des objets qui parlent à sa place. Avec Voyages en Italie, Les Douches la Galerie remonte le fil d’un itinéraire intime, de la Villa Médicis aux rivages de l’île d’Elbe, dernier refuge du photographe-écrivain. Ses clichés sont du morse. Des amis, des amants, figés comme des mythes oubliés : Thierry, nu, taillé comme une statue antique ; Mathieu, un sphinx alanguis ; Christine, une apparition bienveillante. Et lui, furtif, toujours en reflet, comme s’il s’excusait d’être là. Puis ce bureau, figé dans un équilibre bancal : papiers épars, livre entrouvert, jouet abandonné… et ce foutu couteau planté dans le bois. Un geste de frustration ? Une ponctuation brutale ? Un symbole dont il avait le secret ? Va savoir.

Hervé Guibert, "AutoReflet dans fenêtre avec Rollei", 1988. Tampon à sec Hervé Guibert. Tirage gélatino-argentique d'époque

Quand ? jusqu'au 3 avril 2025

Où ? Les Douches la Galerie, 5 rue Legouvé, 75010 Paris

Miniature, une exposition à la loupe, à Artistik Rezo (jusqu'au 5 mars 2025)

Ici, pas de toiles mastodontes ni d’installations qui prennent tout l’espace. Pour fêter ses 10 ans, la galerie Artistik Rezo et le collectif FIGURE misent sur le minuscule avec MINIATURE, une exposition où chaque œuvre ne dépasse pas 5 cm. Autant dire qu’il va falloir plisser les yeux (ou sortir la loupe fournie à l’entrée). Ici, pas de coups de rouleau ni d’effets de manche : chaque œuvre se joue en détails, obligeant l’œil à zoomer, fouiner, s’arrêter sur ce qu’il aurait balayé d’un regard distrait ailleurs. Un vrai casse-tête pour les 80 artistes invités, qui doivent tout dire en un post-it (l'équivalent en termes de taille). Tout est à vendre et à emporter illico. Vous décrochez, vous payez, vous partez. Pas de liste d’attente, pas de facture indécente, pas de « on vous rappelle ». De l’art instantané, comme un bon café : serré et percutant.

Quand ? jusqu'au 5 mars 2025

Où ? Galerie Artistik Rezo, 14 rue Alexandre Dumas, 75011 Paris

NACHTS, à la Cité de la Mode et du Design (du 18 au 21 avril 2025)

Trois nuits pour plonger dans l’underground berlinois, sans traverser le périph’. Après avoir investi le Centre Pompidou en 2023, Mischa Fanghaenel, ex-cerbère du Berghain, débarque à la Cité de la Mode du 18 au 21 avril prochains pour une nouvelle exposition. Ici, inutile de supplier Sven (Marquardt, le physio tatoué qui recale tout le monde au Berghain) à l’entrée : photos, installations et BPM hypnotiques s’emmêlent pour une descente en règle dans l’underground berlinois. Un shoot visuel et sonore, entre la crasse magnétique de Berlin et le vernis décadent de Paris, sous la baguette de FVTVR, l’antichambre créative d’Assembly (le repaire d’Arnaud Frisch), où l’art flirte toujours avec la nuit.

Quand ? du 18 au 21 avril 2025

Où ? FVTVR, Cité de la Mode et du Design, 32 Quai d'Austerlitz, 75013 Paris

Les Jours heureux, Salle Saint-Jean, à l'Hôtel de Ville (jusqu'au 1er mars 2025)

L’été 2024 a filé aussi vite qu’un 100 mètres en finale. Mais pour ceux qui ont encore des frissons en repensant aux Jeux, l’Hôtel de Ville ouvre une ultime fenêtre sur cette euphorie collective avec Jeux olympiques et paralympiques, Les Jours Heureux. Pas un pensum sur l’héritage olympique, pas une expo figée dans le marbre. Juste un shot d’émotions brutes : les cris dans les tribunes, la tension des finales, la magie des cérémonies signées Thomas Jolly. Plongée directe dans le grand bain. On file à travers un tunnel où les cérémonies rejouent leur grand show, on fouille du regard les portfolios des photographes qui ont capté l’instant parfait, on frôle les objets cultes qui ont fait ces Jeux. Et pour ceux qui ont encore l’ego en or, un podium olympique attend les bras levés et les sourires vainqueurs.

Quand ? jusqu'au 1er mars 2025

Où ? Hôtel de Ville, 5 rue de Lobau, Paris 4e