Les meilleures expos à faire en ce moment à Paris

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Paris

"School of Beauty, School of Culture" de Kerry James Marshall
© Kerry James Marshall Courtesy de l'artiste et Jack Shainman Gallery, New York Photo : M. Sean Pathasema | "School of Beauty, School of Culture" de Kerry James Marshall
© Kerry James Marshall Courtesy de l'artiste et Jack Shainman Gallery, New York Photo : M. Sean Pathasema

Les meilleures expos à voir en ce moment à Paris

Toutes les expositions incontournables en ce moment à Paris, histoire de prendre un grand bol d'art frais !

Zoé TerouinardJulien Lambea
Écrit par Zoé Terouinard et Julien Lambea
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Envie d’un grand bol d’art frais ? Peu importe le mois ou la saison, Paris abrite un nombre pantagruélique d’expos à même de combler votre appétit en culture, si bien qu’il est parfois difficile de faire le tri entre le bon et le moins bon. C’est pourquoi, équipé de notre calepin et de notre flair légendaire, on a bourlingué dans toute la ville pour ne sélectionner que la crème de la crème des expositions à Paris, qu’elles soient consacrées à la peinture, la photo, l’art contemporain, la sculpture ou encore le design. Résultat ? Un dossier expo aussi costaud qu’une cuisse de Roberto Carlos, qui vous fera vous sentir aussi heureux qu’un écureuil devant la version longue de Casse-Noisette !

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Les meilleures expositions à Paris

L’Etoffe de l’artiste. De Rosa Bonheur à Sonia Delaunay, au musée Bourdelle

  • Art
  • Necker
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
L’Etoffe de l’artiste. De Rosa Bonheur à Sonia Delaunay, au musée Bourdelle
L’Etoffe de l’artiste. De Rosa Bonheur à Sonia Delaunay, au musée Bourdelle
Léonard Tsuguharu Foujita dans son atelier, vers 1925, Paris © Boris Lipnitzki / Roger-Viollet

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les artistes étaient plus stylés que la moyenne ? Il faut bien avouer qu’on les reconnaît parfois mieux à leur look qu’à leurs œuvres. Si le phénomène semble bien réel (il a fait l’objet d’un livre, What Artists Wear, en 2021, et d’une expo au Louvre-Lens l’an dernier, S'habiller en artiste), la réponse ne se résume pas à un sens inné de l’esthétique. 

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Hassan Hajjaj, My Rock Stars, à la Cité de la Musique

  • Art
  • La Villette
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Hassan Hajjaj, My Rock Stars, à la Cité de la Musique
Hassan Hajjaj, My Rock Stars, à la Cité de la Musique
© Hassan Hajjaj Studio

Au musée de la Musique, Hassan Hajjaj met les stars en boîte. Billie Eilish, Madonna, Rachid Taha, Cardi B, Amadou et Mariam ou encore Alicia Keys défilent dans un grand salon marocain sous stéroïdes, où les canettes de soda font office de zelliges et les boîtes de conserve de moulures. My Rock Stars réunit près de quarante portraits, entre Marilyn pop art et culture du réemploi. Son truc, à Hassan Hajjaj ? Prendre les codes de la photo de studio, du luxe, du streetwear et du folklore marocain, les passer au shaker, puis servir le tout avec beaucoup de couleurs. Rachid Taha n’aurait pas pu trouver mieux en le surnommant “Andy Wahloo” (contraction d’Andy Warhol et du terme arabe walou, “rien”) ! Canettes, boîtes de conserve et emballages de consommation forment le cadre, tapis traditionnels se substituent au fond, et les célébrités, pourtant habituées à être photographiées, se font contorsionner par ce touche-à-tout britanno-marocain qui les noie sous une tonne d’accessoires et de sapes à lui, quitte à les faire disparaître sous le costume. On est loin de la photo Getty de tapis rouge. Derrière les couleurs et la bonne humeur, l’expo raconte aussi une histoire de circulations. Larache, Londres, reggae, dub, hip-hop, gnawa, capoeira… Hassan Hajjaj, qui a grandi dans ce collage culturel, en a fait une méthode artistique, inspiré par les photographes maliens Malick Sidibé et Seydou Keïta et les studios de rue sénégalais des années 1950.

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Un vestiaire à soi. Féminités dissidentes au 19e siècle

  • Art
  • Textile
  • Chaillot
  • 5 sur 5 étoiles
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Un vestiaire à soi. Féminités dissidentes au 19e siècle
Un vestiaire à soi. Féminités dissidentes au 19e siècle
© New York, Lesbian Herstory Archives

Avant d’entrer dans l’exposition “Un vestiaire à soi. Féminités dissidentes au 19e siècle” au Palais Galliera, on associe facilement la mode féminine de cette époque à une garde-robe ultra-féminine. L’exposition prend pourtant le contre-pied de cette idée reçue en s’intéressant aux appropriations du vestiaire masculin par les femmes, “un manque important dans l’histoire de la mode” que le musée de la Mode de Paris souhaitait combler avec cette exposition, présentée jusqu’au 14 février 2027.

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Kerry James Marshall : The Histories*, au musée d’Art Moderne

  • Art
  • Chaillot
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Kerry James Marshall : The Histories*, au musée d’Art Moderne
Kerry James Marshall : The Histories*, au musée d’Art Moderne
Kerry James Marshall/Harvard College

Non, Kerry James Marshall n’a rien à voir avec Kery James, boss de la Mafia K’1 Fry. Quoique : cette rétrospective organisée par le Musée d’Art Moderne, la première française consacrée au peintre américain, a elle aussi du flow et des revendications. 70 œuvres, dont huit inédites, retracent plus de quarante ans de travail autour d’une question : qui a vraiment le droit d’apparaître dans l’Histoire de l’art ? Chez Marshall, les figures noires reprennent ainsi le premier rôle dans une peinture occidentale qui les a longtemps invisibilisées, jusqu’à occuper toute la scène dans des toiles parfois monumentales. L’approche est radicale, la gamme de pigments noirs utilisée est plus que bre-somLe grand geste ? Transformer une scène quotidienne en peinture d’histoire. Car Kerry James Marshall ne peint pas seulement des personnes noires : il peint surtout leur absence dans l’histoire de l’art. Nuance, et pas des moindres. Pensé de manière chrono-thématique, le parcours avance par cycles, comme une playlist bien mixée. On passe de l’esclavage à la vie quotidienne, du mouvement des droits civiques, des Black Power aux portraits imaginaires de figures historiques, pour amorcer un retour critique vers les grands genres de la peinture occidentale, et les oublis volontaires de l’Histoire. Tout au long du parcours, il faut veiller à garder les yeux bien ouverts, pour découvrir, au cœur des toiles, des milliers d’indices, de références, de dates, de signes politiques. À l’heure où les récits historiques font l’objet de batailles politiques sur les plateaux de BFM et CNEWS, Kerry James Marshall rappelle que l’image n’est jamais innocente. Que l’invisibilité n’est jamais mise en place par magie, mais qu’elle infuse doucement, jusqu’à ce que la disparition paraisse presque normale pour les personnes non concernées. À nous alors de nous assurer que tout le monde soit correctement représenté.

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Eva Gonzalès, Parcours d’une artiste libre, au Petit Palais

  • Art
  • Champs-Elysées
  • 3 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Eva Gonzalès, Parcours d’une artiste libre, au Petit Palais
Eva Gonzalès, Parcours d’une artiste libre, au Petit Palais
© Eva Gonzalès

Il était temps de rendre à Eva Gonzalès son nom, et, accessoirement, sa place. Après des décennies à jouer les figurantes dans l’histoire de l’impressionnisme, coincée entre Berthe Morisot et l’ombre XXL de son mentor Manet, la voici enfin la vedette de sa propre expo au Petit Palais, dans une première rétrospective française d’envergure. Et pour une artiste trop longtemps rangée dans la catégorie « à découvrir si vous voulez approfondir », cette entrée dans la prog parisienne est plutôt classe : près de 100 œuvres venues de Londres, Chicago, Denver, Brême ou encore Madrid constituent cette monographie en collaboration avec le Van Gogh Museum d’Amsterdam.

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