Les meilleures expos à faire en ce moment à Paris

Non, Kerry James Marshall n’a rien à voir avec Kery James, boss de la Mafia K’1 Fry. Quoique : cette rétrospective organisée par le Musée d’Art Moderne, la première française consacrée au peintre américain, a elle aussi du flow et des revendications. 70 œuvres, dont huit inédites, retracent plus de quarante ans de travail autour d’une question : qui a vraiment le droit d’apparaître dans l’Histoire de l’art ? Chez Marshall, les figures noires reprennent ainsi le premier rôle dans une peinture occidentale qui les a longtemps invisibilisées, jusqu’à occuper toute la scène dans des toiles parfois monumentales. L’approche est radicale, la gamme de pigments noirs utilisée est plus que bre-som. Le grand geste ? Transformer une scène quotidienne en peinture d’histoire. Car Kerry James Marshall ne peint pas seulement des personnes noires : il peint surtout leur absence dans l’histoire de l’art. Nuance, et pas des moindres. Pensé de manière chrono-thématique, le parcours avance par cycles, comme une playlist bien mixée. On passe de l’esclavage à la vie quotidienne, du mouvement des droits civiques, des Black Power aux portraits imaginaires de figures historiques, pour amorcer un retour critique vers les grands genres de la peinture occidentale, et les oublis volontaires de l’Histoire. Tout au long du parcours, il faut veiller à garder les yeux bien ouverts, pour découvrir, au cœur des toiles, des milliers d’indices, de références, de dates, de signes politiques. À l’heure où les récits historiques font l’objet de batailles politiques sur les plateaux de BFM et CNEWS, Kerry James Marshall rappelle que l’image n’est jamais innocente. Que l’invisibilité n’est jamais mise en place par magie, mais qu’elle infuse doucement, jusqu’à ce que la disparition paraisse presque normale pour les personnes non concernées. À nous alors de nous assurer que tout le monde soit correctement représenté.