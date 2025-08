5 installations et expos qu’on attend de pied ferme à la Paris Design Week 2025

Le design fait sa rentrée des classes. Du 4 au 13 septembre 2025, c’est le retour de la Paris Design Week à Paris. Une semaine pour flâner à travers une capitale métamorphosée, enrichie de centaines de propositions artistiques, entre installations, expositions et showrooms. À un mois des festivités, certaines d’entre elles se sont déjà hissées au sommet de notre tableau d’honneur : une expérience immersive et labyrinthique à l’Hôtel de la Marine, un ballet de miroirs dans la cour du musée de la Chasse et de la nature, une expo photo d’anthologie au musée Victor Hugo… Tout ça en accès libre et gratuit. On vous partage notre feuille de route !

Les cinq événements à ne pas manquer

C’est un peu la marque de fabrique de l’événement. Pour sa 15e édition, la Paris Design Week ne déroge pas à la règle : design et architecture d’intérieur se conjuguent aussi à l’extérieur. Comme chaque année, les plus belles cours de musée de la capitale deviennent les scènes de folles installations entre art, design et expérience sensible.

Les « Spinning Mirrors » de Sophie Taillet au musée de la Chasse et de la Nature

Au musée de la Chasse et de la Nature, l’artiste-designer française Sophie Taillet imagine un hypnotique ballet de miroirs, en faisant jouer ses « Spinning Mirror » (qui tournent comme des toupies) avec les façades de l’hôtel particulier. Pour ne rien gâcher, une performance dansée viendra faire vivre l’installation le dimanche 7 septembre (trois créneaux de 15 minutes, dans l’après-midi).

« Intérieurs Jour », Jacques Pépion

Place des Vosges, dans l’intimité de la maison-musée Victor Hugo, une exposition monographique nous fait vagabonder à travers les clichés du « portraitiste d’intérieur » Jacques Pépion. Une quarantaine de tirages aux formats et supports différents, qui nous font pénétrer dans des lieux d’exception, de palaces en résidences privées.



Du côté de l’Hôtel de la Marine, c’est un parcours en trois temps à travers différents espaces du musée (extérieurs et intérieurs) qui a été composé par le designer Jérémy Pradier-Jeauneau, accompagné d’un beau panel de maisons et artistes invités. Un « Labyrinthe » d’inspiration mythologique, conçu comme un film dans lequel le spectateur est invité à se perdre, qui promet notamment de mettre en avant l’artisanat d’art français.

La sculpture textile d'Aude Franjou à l'intérieur de la Colonne de Juillet © Vincent Leroux

Place de la Bastille, c’est un monument mythique de la capitale qui se trouve investi pour la première fois cette année. La Colonne de Juillet, envahie de l’intérieur par l’artiste textile Aude Franjou, qui y déploie une sculpture en fibre de lin évoluant des caveaux jusqu’au sommet du monument. Un réseau de branches de coraux entremêlées, à découvrir sur réservation uniquement.

Un autre nouveau lieu exploité cette année : la Maison Atelier Ozenfant, première réalisation parisienne du Corbusier, dans le 14e arrondissement. Habituellement fermée au public, cette pépite moderniste sera investie par le duo HYACINTHE (Alexis LG) et LEITMOTIV (Meike Kraus), du 7 au 9 septembre. Si on ne sait pas encore ce que le binôme nous réserve, on peut déjà affirmer que la simple visite des lieux vaut bien d’aller s’aventurer du côté de l'avenue Reille.

Quand ? Paris Design Week, du 4 au 13 septembre 2025.