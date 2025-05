6 plans festifs et inspirants à vivre (gratuitement) pendant la Nuit des musées

Les musées aussi ont leur Happy Night. Cette année, la Nuit européenne des musées tombe le samedi 17 mai : à cette occasion, un beau paquet d’institutions vous ouvrent leurs portes tardivement et gratuitement, à la découverte de leurs collections permanentes et temporaires. Le jour et l’heure étant propices à la fête, certains musées se plaisent à organiser concerts, ballets et autres réjouissances au sein de leurs espaces réinventés. En voici six répartis aux quatre coins de Paris, où passer une folle soirée bien inspirée.

Nuit de fête au musée d’Art moderne

Fiesta ! Le samedi 17 mai, les danseurs et performeurs de la Compagnie F / Arthur Perole se voient confier les clés du MAM. A cette occasion, les salles du musée deviennent le décor (on ne peut plus distingué) d’une teuf abracadabrantesque. Dans une ambiance musicale entre italo-disco et techno, un panel de performeurs déjantés se tiennent prêts à voler la vedette aux œuvres. Vous y croiserez un drôle de médium un peu trop renseigné sur votre avenir, des majorettes vibrant au son d’une fanfare électro mais aussi le chorégraphe Arthur Perole, investi dans un solo galvanisant. Vous pourrez même vous faire maquiller avant de terminer la soirée sur le dancefloor avec un DJ set signé Marcos Vivaldi (nom de famille non contractuel).

De 19h30 à 23h au musée d’Art moderne de Paris, Paris 16e.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Plongée dans le Paris queer au musée Carnavalet

Parce que le 17 mai est avant tout la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, le musée Carnavalet profite de la Nuit des musées pour célébrer le Paris Queer. A l’initiative de l’équipe de Queer Tours France, qui organise des visites guidées thématiques autour de l’histoire LGBTQIA+ de la capitale tout au long de l’année (à 18h et 22h le 17 mai), le musée invite ce soir-là le chœur queer et trans parisien La Queerale à venir performer entre 20h et 22h. En parallèle, notre (pas si) fausse conférencière de musée préférée, l'inénarrable Hortense Belhôte, animera un Queer Quiz dans l’orangerie du musée, dès 20h. De quoi devenir incollable sur les lieux de cruising à Paris au XVIIIe siècle…

De 18h à 23h au musée Carnavalet, Paris 3e.

Inscription sur place à partir de 17h pour les visites ; entrée libre pour les quiz et performances.

Entre danse et sculpture au musée Bourdelle

Installé dans les anciens ateliers du sculpteur français, le musée Bourdelle est l’un de nos préférés à Paris. Et le moment est bien choisi pour y aller : en mars, son somptueux hall des plâtres a rouvert ses portes en même temps que la salle entièrement repensée dédiée au gendre du sculpteur, l’architecte Art déco Michel Dufet. Le 17 mai, une performance dansée déambulatoire, présentée gratuitement et en avant-première, vous fera léviter entre ses différents espaces. Imaginée en 2003 au sein même du musée par le chorégraphe Claude Brumachon, Écorchés vifs (par la Compagnie Sous La Peau) est une pièce pénétrante et charnelle de danse contemporaine, composée de différents tableaux rythmés par la musique de Beethoven ou d’Esther Lamandier.

De 18h à 22h (performance à 19h30) au musée Bourdelle, Paris 15e.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Une soirée lumineuse signée Gaël Faye au Louvre

Comme chaque année, le musée du Louvre fait pâlir la concurrence avec une programmation exceptionnelle à la hauteur du mythe. Aux manettes le 17 mai, le rappeur et écrivain franco-rwandais Gaël Faye, actuellement en résidence au musée. Pour cette nuit toute spéciale, il invite les célèbres danseurs Intore du Rwanda à performer au côté des tambours royaux du Burundi, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, devant la pyramide. En parallèle, le musée organise un concert baroque éclairé à la bougie et maintes activités entre mode et lumière : création de moodboard, cartes à broder ou jupes en plumes, light painting ou fabrication de lanterne… Soyez vifs, les résas ouvrent bientôt !

De 18h à 23h au musée du Louvre, Paris 1er.

Ouverture prochaine des réservations ici.

La Nuit des Griots au Quai Branly

Une nuit aux allures de conte. En Afrique de l’Ouest, les griots sont des poètes, chanteurs et musiciens ambulants, des passeurs d’histoires, gardiens des traditions oratoires de leur pays. Ce riche héritage, le festival La Nuit des Griots le célèbre depuis maintenant dix ans. Pour cette édition anniversaire, l’événement fait halte au musée du Quai Branly le temps d’une nuit en forme de balade contée dans le magnifique jardin du musée. Sur le toit-terrasse, des performances entre récit et musique vous feront découvrir cet art sous l’aimable regard des étoiles.

De 18h à 23h55 au musée du Quai Branly, Paris 7e.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Un sacre du printemps militant aux Gobelins

Collectif artistique interdisciplinaire et activiste militant pour la défense de l’environnement, Minuit 12 est mené par un trio de jeunes danseuses et chorégraphes ultra talentueuses à suivre absolument. Pour la Nuit des musées, le collectif a été invité à imaginer une performance dansée autour de l’exposition Le Dernier Sacre, actuellement présentée au Mobilier national (sous la houlette de Stéphane Bern). Réunissant des danseuses et danseurs d’horizons différents (du waacking à la danse classique), Minuit 12 répond à cette commande par un chassé-croisé explorant à la fois le sacre de Charles X et le Sacre du printemps, dans une procession en trois temps. Une expérience sensible et déambulatoire qui se déploiera à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur du musée.

Deux représentations à 19h30 puis à 21h30, au Mobilier national, Paris 12e.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.