Nuit européenne des musées 2025 : 10 musées parisiens à (re)découvrir à la tombée de la nuit

Le musée Carnavalet convie à un week-end festif et engagé les 17 et 18 mai 2025 pour la quatrième édition de « Carnavalet et vous ». Organisé autour de deux thématiques – la fête et l’engagement – cet événement fait écho à la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, célébrée le 17 mai.

Au programme : chorale queer, quiz avec Hortense Belhôte, visites thématiques et divinatoires, médiations étudiantes, ateliers participatifs, guinguette en plein air... Le musée devient un terrain d’expression libre et joyeux, propice à l’échange. Ce week-end marquera aussi le lancement du comité d’usagers, une nouvelle instance ouverte aux jeunes de 18 à 26 ans souhaitant participer activement à la vie et aux orientations du musée.

Et pour prolonger la fête, le samedi 17 mai en nocturne, le musée s’inscrit dans la Nuit européenne des musées avec une série de visites inédites sur le thème « Paris et son environnement : vivre avec ou sans la nature, du XVIe siècle à nos jours ». Cette déambulation à travers les collections aborde les liens entre la ville et son écosystème : artisanat, pollution, transformation urbaine, enjeux climatiques, et rôle central de la Seine.