8 000 vinyles à 2 € : le disquaire parisien A-One organise une braderie XXL en septembre

Une semaine de soldes pour refaire son stock de pépites !

Ça fait deux ans maintenant que l’ultra-respecté disquaire new-yorkais A-One (plus de 30 ans de carrière !) a ouvert sa succursale à Paris, près de Nation, preuve que le goût du vinyle ne se perd pas avec le temps.

De retour de vacances le 1er septembre, l’équipe, menée par la Franco-Américaine Natania Kosman, la fille du fondateur de A-One Records, attend un nouveau conteneur rempli de vinyles en provenance de New York. Et comme il faut bien faire de la place, la boutique, spécialisée dans la seconde main, organise une méga-braderie de rentrée.

L’événement durera une semaine avec plus de 8 000 vinyles à 2 € pièce (et une promo 5 disques achetés, 1 offert). Démarrage le weekend du 13 et 14 septembre avec une première sélection de 4 000 disques – et A-One promet un réassort quotidien jusqu’au 20.

Qu’est-ce qu’on y trouvera ? Des disques de hip-hop bien sûr, mais aussi tous les styles dont le rap s’est inspiré, de la soul au disco en passant par le R&B, avec également une sélection house et techno, des musiques composées sur les mêmes machines que le hip-hop.

Venez tôt pour choper les meilleurs disques, parce que les collectionneurs ne vous attendront pas !

Quand ? du 13 au 20 septembre, 11h-20h.

Où ? A-One, 42 rue de Montreuil, Paris 11e.

Combien ? Entrée libre, le disque à 2 €.