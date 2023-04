Où trouver les meilleurs disquaires de Paris ?

Ouvert en 2013, Heartbeat est un peu le petit frère de Betino's et Superfly, situés dans ce quartier décidément riche en disquaires. Ici, il est surtout question de black music et de collectors, ce qui n’empêche pas d’y trouver aussi du rock, du hip-hop et de l’électro. Et qui dit collectors dit état parfait, du disque comme de la pochette. Si, pour 30 ou 40 euros, on peut ressortir avec un vinyle relativement rare le sourire aux lèvres, les tarifs peuvent aussi s’envoler – certaines pièces se négocient d’ailleurs plusieurs milliers d’euros. On est par exemple tombé sur un pressage original (et scellé !) de Funkadelic, le premier album du groupe mené par George Clinton. Aussi repéré : l’album de Curtis Mayfield Sweet Exorcist (75 €) ou une version promo (et disco) du titre Reach for It de George Duke.

À dégoter dans les bacs ? Le catalogue se compose essentiellement de rares originaux de black music, mais aussi de rock, hip-hop et électro.

Où ? 26 rue Godefroy-Cavaignac, Paris 11e

Quand ? Ouvert du mardi au samedi, de midi à 20h