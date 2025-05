8 expos gratuites à voir absolument à Paris ce week-end

Ce week-end, Paris sort le grand jeu sans vous faire sortir le portefeuille. Des expos gratuites en pagaille, entre fresques galactiques, artistes émergents et virées arty à ciel ouvert. Suivez le guide, on vous emmène faire le plein de culture sans se ruiner.

Inutile de dépenser un centime pour se laisser surprendre. À rebours des accrochages confidentiels ou des files à rallonge, plusieurs expositions ouvertes à tous offrent un parcours stimulant dans le paysage culturel parisien. Entre scènes émergentes, détours urbains et rêveries interstellaires, la capitale se parcourt comme une galerie à ciel ouvert. Voici huit expos à arpenter sans sortir sa carte bleue, mais en gardant les yeux grands ouverts.

1. “100% l’expo” à la Villette

On attaque fort avec une expo qui vit ses derniers jours. Direction la Grande Halle de la Villette pour découvrir la 7e édition de 100 % l’Expo, où des artistes fraîchement diplômés dévoilent leurs toutes premières créations au grand public. Plus de 3 500 m² pour faire exploser les formats : peinture, sculpture, vidéo, installation… Un joyeux mélange de techniques et d’univers qui secoue les codes de l’art contemporain. Cerise sur le pinceau : une scénographie 100 % récup’, bricolée à partir d’éléments chinés lors d’anciens événements.

Quand ? Jusqu’au 11 mai

2. “Chaosmos” au MAIF Social Club

Cette fois, on décolle. Direction Chaosmos, une expo portée par le MAIF Social Club qui nous invite à repenser notre manière d’habiter la Terre – avec l’aide de 12 artistes venus des quatre coins du monde. À voir jusqu’au 26 juillet, et ça vaut clairement le détour. Au programme : vues aériennes, plongées dans le Big Bang, virées interstellaires… Chaque installation explore, à sa façon, notre lien à la nature, du minuscule au cosmique.

© “Chaosmos” au MAIF Social Club

Quand ? Jusqu’au 26 juillet

3. “As Above so Below” à Lafayette Anticipations

Après le cosmos, on continue à planer (attention à l’atterrissage). Cap sur As Above So Below, une nouvelle exploration de notre rapport au monde signée Mark Leckey, à découvrir jusqu’au 20 juillet à Lafayette Anticipations. Ici, l’artiste ouvre un portail vers l’ailleurs : une odyssée sensorielle inspirée de ses expériences personnelles, où le banal devient mystique. Ponts, abribus, réverbères… le quotidien urbain se pare d’une aura médiévale dans une iconographie hybride et envoûtante. Un trip visuel déroutant, pensé pour nous ensorceler plus que nous expliquer. Et c’est ça qu’on aime.

Quand ? Jusqu’au 20 juillet

4. “Distances” à la galerie Yvon Lambert

Lumière tamisée, silence feutré et paysages suspendus : on enchaîne avec une parenthèse de douceur à la galerie Yvon Lambert. Jusqu’au 25 mai, elle accueille Distances, la nouvelle expo du photographe Romain Laprade. Pour cette quatrième collaboration avec la galerie, l’artiste poursuit son exploration minimaliste du monde. À travers des clichés d’une précision presque méditative, on embarque pour l’Ouest américain, l’Europe ou l’Asie, entre lignes modernistes, déserts paisibles, intérieurs calmes et fragments urbains.

© Romain Laprade « Distances »

Quand ? Jusqu’au 25 mai

5. “Frank Bowling. Collage” à la galerie Hauser & Wirth Paris

À 91 ans, Frank Bowling signe sa toute première expo solo en France, et ça vaut le détour. Jusqu’au 24 mai, la galerie Hauser & Wirth expose ses œuvres des années 2000 à aujourd’hui, centrées sur le collage. Au programme : quatre toiles géantes, dont un mastodonte de 4,4 mètres (Skid), qui mêlent acrylique flamboyante, objets du quotidien et hommages discrets à Matisse. Une matière vivante qui transforme le chaos en poésie colorée. À voir d’urgence.

Quand ? Jusqu’au 24 mai

6. “Gébé : un géni du dessin de presse” à La BnF

Gébé, alias Georges Blondeaux, sort de l’ombre pour mieux briller à la BnF, qui lui consacre une expo hommage jusqu’au 19 octobre. En partenariat avec la Maison du dessin de presse, l’événement remet sur le devant de la scène ce géant du dessin satirique. Co-fondateur des légendaires Hara-Kiri et Charlie Hebdo, Gébé a dynamité la presse française à coups de planches acides, Unes provoc, photos et affiches mordantes. En 16 panneaux, son parcours se déploie, avec en filigrane un hommage aux compagnons de plume disparus en janvier 2015.

Quand ? Jusqu’au 19 octobre

7. “L’écologie des choses” à la Maison de la culture du Japon à Paris

Jusqu’au 26 juillet, direction le Japon sans quitter Paris. La Maison de la culture du Japon accueille une expo à la fois poétique et engagée, qui explore les liens entre artistes nippons et environnement, des années 1970 à aujourd’hui. À travers plusieurs générations d’artistes, on assiste à une réévaluation sensible de notre rapport au monde, entre nature brute et matériaux industriels. Une expérience méditative, sensorielle, où se mêlent paysages sonores, visuels, langage et matières premières.

Quand ? Jusqu’au 26 juillet

8. “Elan Vital” au faubourg Saint-Honoré (8e)

Après tous ces voyages dans le temps (et autour du globe), on revient les pieds sur Terre, et bien ancrés, avec Élan Vital. L’artiste italien Andrea Roggi déploie ses sculptures monumentales en plein air dans le faubourg Saint-Honoré jusqu’au 12 juillet. Six arbres de vie en bronze, enracinés entre la place de la Madeleine, l’Hôtel de Crillon et la place Maurice Barrès. Une balade artistique à ciel ouvert, à savourer sous le soleil, où chaque œuvre capte le regard et invite à lever les yeux.

Quand ? Jusqu’au 12 juillet