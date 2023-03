8 mars : le bar à cocktails Combat organise une soirée 100 % femmes

Pour la Journée internationale du droit des femmes, Combat frappe un grand coup. Pour l’occasion, la patronne Margot Lecarpentier et son équipe (dont Mégane Vignaud en photo) ont créé une carte spéciale avec quatre cocktails baptisés de grands noms du féminisme (dont la moitié de mocktails), en n’utilisant que des marques fondées par des entrepreneuses, comme la tequila Calle 23 (de Sophie Decobecq) ou l’apéritif sans alcool Osco du duo Laura Falque et Marion Lebeau. Ces délicats liquides iront de pair avec les petites assiettes de la boulangerie Caroline (dans le 12e).

Ce n’est pas tout : le petit bar de Belleville se transforme en galerie qui donne chaud avec des expos-ventes des broderies érotiques de Pascale Maguerez et des sex-toys de Douces Folies. Car oui, on peut se faire plaisir en luttant contre le patriarcat. Enfin et surtout, la totalité des bénéfices de cette belle soirée seront reversés à la Maison des femmes de Paris, qui aide les femmes victimes de violences. Bref, du beau et du bon pour la bonne cause.

Où ? Combat, 63 rue de Belleville Paris 19e

Quand ? Mercredi 8 mars, de 18h à 2h