Cinq ans après son ouverture (en juin 2017), Combat continue à dominer sans forcer le ring mixologiste bellevillois. Même si la cheffe pugiliste, Margot Lecarpentier, qui cornaque aussi Capitale, se fait plus rare derrière le comptoir en inox, l’équipe en charge du petit bar brut à plafond végétalisé continue d’envoyer des verres qui calment des gosiers plus en pente que la rue.

A la carte, des créations vraiment futées à l’image de ce Sept Epices (cherry, Cynar, whisky, sirop de miso et blanc d’œuf) moelleux comme un édredon (12 €), ou l’étonnant Elote qui mélange rhum, amer de chicorée, maïs et citron vert (12 €) et oscille entre rondeur et amertume selon l’avancée du verre. On retrouve aussi les quelques indémodables qui ont fait la légende de Combat comme le bien nommé Frais Maison (vodka, liqueur de gin, sirop de bergamote, concombre, citron). Tout cela se complète avec des solides sérieusement sourcés pour mettre KO l’apéro : stracciatella sur un lit de poivrons confits (8 €) ou duo artichauts et noisettes…

