À 30 minutes de Paris, un château accueille une grande fête électro gratuite ce samedi

Vous n’êtes pas encore en congés mais vous avez envie de vous sentir en vacances ? On a la solution : ce samedi, Château Éphémère, un tiers-lieu installé dans un château à Carrières-sous-Poissy, organise son Pique-Nique Électronique dans ses jardins toute la journée jusqu’à minuit. Une garden-party gratuite, à danser et chiller dans deux hectares de pelouse, tout ça à une demi-heure en RER A depuis la gare Saint-Lazare, et sans même poser de RTT, ça ne refuse pas.

Au programme : une sieste sonore pour démarrer, puis des DJ sets et des live, mais aussi des ateliers créatifs et des animations, reflet des activités de ce tiers-lieu au croisement de l’artistique et du numérique. On pourra ainsi participer à une initiation au DJing et à un atelier de recyclage des déchets en plastique, prendre part à un escape game dans le château, avant d’assister au show drag Baby Shower de la House of Hermess en clôture le soir.

Quand ? samedi 18 juillet, 13h à minuit.

Où ? 2 chemin des Grandes Terres, 78955 Carrières-sous-Poissy.

Combien ? gratuit, inscription sur ce lien.