Au 90 boulevard de Clichy, la Machine est l’un des clubs les plus qualis de Paris, et l’un des plus inclusifs. Son carburant ? Côté club, en s’appuyant sur des collectifs à la pointe ou des soirées maison inventives, les programmateurs successifs (désormais la DJ et productrice Lisa More) ont constamment pris le parti d’étendre les spectres sonores, notamment autour du concept de global dancefloor, tout en poussant le curseur de l’inclusivité au maximum. Ce qui signifie qu’en quelques semaines, vous pourrez détendre vos ischios à l’incontournable soirée fusion La Créole ; à La P3, réservée aux femmes ; aux indéboulonnables soirées lesbiennes Wet for Me ; ou aux plus techno Quartiers Rouges. A signaler aussi pour les plus nostalgiques, les soirées We Are the 90’s, qui font toujours recette. Au-delà du son, la Machine est aussi l’un des lieux moteurs dans l’évolution des mentalités et pratiques du milieu festif parisien.

Où ? 90 boulevard de Clichy, Paris 18e.