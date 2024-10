A Crimée, le restaurant solidaire Ernest organise une fête d’anniversaire XXL tout le dimanche

On a une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise : il ne va pas falloir compter sur la politique actuelle pour sortir les Français de la précarité alimentaire. La bonne ? l'asso Ernest s’en charge (à son échelle) et son restaurant (qui dégage des fonds pour cela) fête son premier anniversaire ce dimanche. Preuve que l’idée de proposer bonnes petites assiettes, solidarité avec les plus pauvres et soutien aux producteurs bio et locaux peut séduire et durer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ernest Circuit Court Solidarité (@helloernest)

Cette journée de joyeuse bamboche de midi à minuit commencera par vous nourrir l’estomac avec un brunch de pros signé Alice Quillet et Anna Trattle, les cofondatrices de Ten Belles. A 18h, le quatre-mains entre la cheffe de Chez Ernest Maddalena Spagnolo et Justine Audoin (dont on attend le bistrot Ajar) prendra le relais des petites assiettes.

La culture n’est évidemment pas en reste. Pour la musique qui fait danser, comptez sur la fanfare des Josettes Noires et les DJ sets de Club 2050 et Nicolazic. Vous voulez des moments de grâce, de paillettes et de variété ? Ernest dégaine un show drag emmené par Ondine et Camille Cassar avant le karaoké animé par Nora Bouazzouni (qui a révisé tout son Céline Dion). Ajoutez des animations pour enfants, une tombola et une remise de prix… Sans vouloir vous commander, voilà un anniv où il faudra être.

Quand ? dimanche 20 octobre de midi à minuit.

Où ? 4 impasse de Joinville, Paris 19e.