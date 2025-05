À deux heures de Paris, cette île fait partie des 10 plus populaires d’Europe

Qu’elles soient de petites îles rocailleuses au large de l’Italie, des stars grecques comme Santorin ou des terres volcaniques baignées de soleil façon Canaries, une chose est sûre : l’Europe regorge d’îles plus sublimes les unes que les autres. Mais comme on pouvait s’y attendre, les plus connues affichent vite complet dès que la haute saison pointe le bout de son nez. Alors pourquoi ne pas opter pour une alternative plus paisible ? Pour vous aider à savoir où poser vos valises (et quels coins éviter), la société de location de voitures Avis a épluché les recherches Google et les hashtags Instagram pour dresser la liste des îles les plus populaires du continent.

Photo de Karol Chomka sur Unsplash

En tête des destinations les plus courues ? Ibiza, évidemment. La célèbre île espagnole, temple international de la fête et du clubbing, cumule plus de 20 millions de hashtags sur Instagram et près de 2 millions de recherches mensuelles en moyenne. Sans surprise donc : l’île continue de faire danser le monde entier.

Malte arrive en deuxième position sur la liste des destinations les plus prisées, avec plus de trois millions de recherches mensuelles et dix millions de hashtags. Majorque décroche la troisième place avec 1,5 million de hashtags et, comme Ibiza, près de deux millions de recherches par mois. Pas envie de jouer des coudes avec la foule dans ces coins-là ? Cap plutôt sur Lesbos (appelée Lesvos en grec), une île du nord de la mer Égée encore peu visitée, avec seulement 155 000 hashtags et 135 000 recherches mensuelles.

Porto Santo, île portugaise, se hisse à la deuxième place des destinations les plus calmes, avec 201 000 hashtags et 110 000 recherches mensuelles. En troisième, on retrouve Symi, une autre île grecque. En fait, six des destinations les plus tranquilles sont en Grèce.

Voici les 10 îles les plus populaires d’Europe

Ibiza Malte Majorque Tenerife Santorin Madère Sicile Grande Canarie Sardaigne Mykonos

Voici les 10 îles les moins populaires d’Europe