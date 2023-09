A l’Opéra de Paris, 14 spectacles à 10 € pour les moins de 28 ans

Djeuns de ce monde, réjouissez-vous ! Après L’Opéra de quat'sous, l’Opéra de Paris présente L’Opéra à 10 balles. Comme chaque année depuis 2015, les portes du Palais Garnier et de l’Opéra Bastille s’ouvriront aux moins de 28 ans pour une bouchée de pain (environ six baguettes avec l’inflation), à l’occasion des avant-premières de 14 des spectacles de sa riche programmation. Des places à prix unique (10 €), toutes catégories confondues, à réserver environ un mois en amont de la date fatidique. Guettez bien les dates d’ouverture des réservations, et ne soyez pas en retard : les billets disparaissent aussi vite qu’une saucisse sans surveillance devant un labrador.

Les spectacles à ne pas manquer cette saison, d’après la rédaction ? Le ballet contemporain d’Ohad Naharin, Sadeh21, pièce manifeste du mouvement Gaga, cette danse explosive du lâcher-prise conceptualisée par le chorégraphe israélien (avant-première le 6 février 2024). Côté opéra, on sera au rendez-vous pour The Exterminating Angel, créé en 2016 par le compositeur de génie Thomas Adès, d’après le film surréaliste de Buñuel. Un huis clos étrange et envoûtant dans les hautes sphères d’une bourgeoisie qui se transforme petit à petit en enfer (le 26 février 2024). Immanquables aussi, le féerique et emblématique Lac des cygnes chorégraphié par Rudolf Noureev, et le Barbe-Bleue de Pina Bausch (tous les deux le 20 juin 2024). Rendez-vous sur le site de l'Opéra de Paris pour découvrir toute la programmation !