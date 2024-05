A Montrouge, un tiers-lieu pour voir de l’art, boire un coup ou bruncher

C’est une usine à l’ancienne, au toit en dents de scie, rare vestige du Montrouge industriel. Ici, en 1940, on fabriquait des hélices d’avion, et désormais, ça va turbiner de l’art et des petites assiettes. Ouvert en avril 2024, les Jardiniers est le premier tiers-lieu de Montrouge. Derrière, attention, il y a du beau monde : le plasticien star Fabrice Hyber associé à Henri van Melle, ancien des évènements chez Hermès, Adrien van Melle-Nehama, artiste, directeur artistique et neveu du premier ainsi que Christophe Vix-Gras, cofondateur du Rosa Bonheur et tête chercheuse discoïde.

Les Jardiniers, baptisé ainsi car les jardiniers municipaux y entreposaient leur matos, se partage en deux espaces très nord-parisiens (sol béton, brique nue et charpente métallique). Au fond, une galerie de 300 m2 avec lumière zénithale où quatre expos par an vont présenter la jeune scène artistique mais aussi des conférences, des ateliers pédagogiques... A l’entrée, un bar-cantine qui propose la cuisine locale et de saison (labellisée Ecotable) du chef Nicolas Simoes, venu de l’hôtel Costes (formule midi à 29€), des vins nature et des bière craft avec même un brunch dominical et, le premier dimanche de chaque mois, des « goûters électro ». Et si Montrouge était le nouveau Montreuil ?

Où ? 9 rue Paul-Bert, 92120 Montrouge

Quand ? Tous les jours de 10h-18h (23h du mercredi au vendredi)