A Pantin, la Cité Fertile va accueillir un immense club indoor de jour jusqu’au mois de mai !

La Cité Fertile a beau entrer dans son dernier hiver – après, avec eux, on n’est plus à une prolongation près –, elle continue de semer les bons bails en pagaille. Dernière annonce de qualité : à partir du 18 novembre, la friche de 10 000 mètres carrés va accueillir un club indoor de jour, deux fois par mois, et ce jusqu’au mois de mai. Ça se passera environ de 15h à minuit dans la Halle Prairie, qui, avec ses 1 200 places, se glisse dans le top des plus grands dancefloors de Paris.

La friche va donc transformer en piste de danse cette halle habituellement dédiée aux marchés. Les danseurs pourront gigoter sur 600 mètres carrés, 36 mètres de longueur, 17 de largeur et 8 mètres sous plafond. Pour le son, la salle sera équipée de l’ancien sound-system de la Machine du Moulin Rouge, autant dire un truc loin d’être ridicule.

Et côté ambiance musicale, ça donnera quoi ? « On oscillera entre messes électroniques (house, techno) et grandes fêtes autour des musiques latines (cumbia et autres) », nous lâche Edouard Rose, en charge de la prog avec l’équipe de la Cité Fertile. En guise de premières récoltes, les programmateurs ont prévu un bal afro-tropical et surtout, ce samedi 18 novembre, une carte blanche à la soirée Quest404 pour un samedi techno LV2 rave. Derrière les decks : le Danois DJ Tool, l'Américain DJ Stingray 313 et un B2B germano-français entre Von Riu et Maté. Cité Fertile, une vraie bonne graine !

Quand ? deux fois par mois de novembre à mi-mai (hors décembre).

Où ? Cité Fertile, 14 avenue Edouard-Vaillant, 93300 Pantin.

Combien ? selon les événements.