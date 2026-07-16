À Paris, ce restaurant japonais gastronomique devient un comptoir d'été où l'on mange dès 8 €

Dans la touffeur estivale, on se permet de desserrer la cravate, de remiser les chaussettes et – si on est chef – de troquer la complexité pour la fraicheur. C’est en tout cas le choix de Yuichiro Akiyoshi. Du samedi 25 juillet au mercredi 5 août 2026, il transforme son très hiératique Chakaiseki en un comptoir à petites assiettes plus détendu des baguettes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CHAKAISEKI AKIYOSHI (@chakaiseki_akiyoshi)

Pour l’été, son restaurant devient donc Koryôri Akiyoshi et abandonne pour l’été le cérémonial du matcha pour des recettes populaires rafraîchissantes : chawan-mushi de tourteau froid, salade de pomme de terre (de la ferme Yamashita), karaage de canard ou ramen froid avec des soba réalisées par le chef lui-même… À faire couler avec un saké ou une Kirin à la pression. L’été, on vous dit ! Et autre bonne nouvelle, on peut y picorer à la carte avec des assiettes à partir de 8€, donc sans risquer un coup de froid sur son PEL.

Quand ? Du samedi 25 juillet au mercredi 5 août 2026 (sauf 30 et 31 juillet), à partir de 17 h.

Où ? 59 rue Letellier, Paris 15ᵉ