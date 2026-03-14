A Paris, ces nouveaux restaurants s’enflamment pour la cuisine à la braise

Il y a eu Cypsèle et Leven qui ont mis le feu aux poudres en 2025, Ardent encore avant, mais attendez-vous à un printemps sur des charbons ardents car la cuisine au feu de bois revient en force.

S’annonce d’abord Calcifer (dont l’arrivée a souffert d’un petit retard à l’allumage). En lieu et place d’Istr, Antoine Rollin, ancien directeur adjoint de feu Hémicycle, ouvre le 1er avril cette adresse rutilante (qui veut dire rouge, rappelons-le). Le chef Gaétano Carpinelli, passé par le Gabriel de Jérôme Banctel et Passerini, va cuisiner dans l’âtre omelette soufflée au crabe, côte de veau de Galice ou beignet à l’orange curd.

Maelle Saliou





Dans un autre genre, Anne Coppin, qui a déjà Naam à Belleville, cantine thaï de Belleville bien aimée, va ouvrir Faaï (soit flamme dans la langue de Apichatpong Weerasethakul), une salle aux boiseries sombres et murs anthracite posée vers Bastille. Au menu ? Des clay pots, ces marmites en terre cuite posées sur des braises et remplies de bouillons pimentés dans lesquels on jette légumes, pâtes ou viandes marinées.

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Enfin, le chef Allan Gillery Pavard, ancien du Verre Volé et champion du monde 2023 de sauce frite (mais oui), en reprenant les cuisines du restaurant Terra ravive la cuisson à la flamme : faux-filet de bœuf maturé et sauce au poivre, lotte au barbecue et salsa Rayu… Bref ce printemps à Paris, c’est le feu.



Calcifer 41 rue Notre Dame de Nazareth, Paris 3e

Faaï 15 rue Trousseau, Paris 11e

Terra 21 rue des Gravilliers, Paris 3e

