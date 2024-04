A Paris, il y a désormais trois fois plus de déplacements à vélo qu’en voiture !

Et bam, à fond les boyaux, le vélo roule sur l’auto ! Début avril, l’Institut Paris Région a publié les résultats d’une étude questionnant la mobilité des Franciliens qui devraient hérisser les contempteurs de la petite reine (semble-t-il de moins en moins nombreux) : il y a quasiment trois fois plus de déplacements à vélo qu’en voiture dans Paris intra-muros. Pour son étude, l’Institut Paris Région s’est appuyé sur un sacré peloton : entre octobre 2022 et avril 2023, ce sont 3 337 habitants de la région qui ont été, pendant sept jours consécutifs, flanqués d’un capteur GPS enregistrant leurs déplacements.

Après récolte des données et analyses à la Jimmy Neutron, l’organisme a pu déterminer que pour les déplacements dans Paris intra-muros, derrière la marche (53,5 %) et les transports en commun (30 %), le biclou (11,2 % des déplacements) devançait d’une bonne tête la voiture (4,3 %). Si la tendance se vérifie dans les trajets entre Paris et la petite couronne (14 % contre 11,8 %), l’auto reste majoritairement utilisée à l’échelle de la région.

Parmi les autres infos intéressantes de l’étude, on notera que les Franciliens se déplacent entre 49 et 92 minutes selon les jours et que 80 % des usagers du boulevard périphérique n’habitent pas à Paname.

Des chiffres qui traduisent une évolution des mentalités sur les mobilités – liée au Covid et à la prise de conscience du changement climatique – et valident l’investissement massif des pouvoirs publics pour favoriser la pratique cyclique, avec plusieurs centaines de kilomètres de pistes cyclables tracées ces dernières années, en attendant les nouvelles.