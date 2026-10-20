À Paris Internationale, Banc Public ouvre son premier resto éphémère

Au quatrième étage de son nouveau QG du quai de Valmy, Banc Public inaugure Permanent Hospitality, un restaurant à rebours des white cubes aseptisés, inspiré des coulisses d’un service en plein coup de feu. Mais attention : si on vient ici pour manger, les yeux ne sont pas en reste pour autant. Lumières signées Lucien Nicou (qui y présente son projet HSL_01), mobilier bénéficiant du soutien de Novu Paris ou encore ambiance sonore assurée par Radiant Studio… Tout est mis en œuvre pour transformer la foire d’art parisienne en scène vivante, où l’on vient autant pour nourrir son regard que son estomac. Si Paris Internationale aime faire monter la cote des artistes, Banc Public, lui, entend bien faire monter la sauce.

Pour cela, le studio fait appel au chef arlésien Numa Muller, qui convoque une Méditerranée de saison, solaire mais pas prout-prout. Au programme ? Un menu en trois temps au déjeuner, puis des assiettes à partager le soir, à picorer assis ou debout. Le service court de midi à minuit, de quoi laisser largement le temps aux amateurs d’art venus se sustenter de refaire le monde, commenter une œuvre sur le tard ou prétendre avoir une ref que l’on vient tout juste de googler sous la table. Preuve que l’hospitalité n’est pas un concept de vernissage réservé aux initiés, Banc Public associe ambiance joyeusement bordélique de cantine et exigences élevées d’un étoilé. Avec, en bonus, un menu qui n’a pas besoin d’un cartel explicatif pour donner envie.

Un projet qui défend une idée plus généreuse de l’expérience artistique et qui prolonge la visite de la foire hors des stands, dans les conversations qui s’étirent et dans les verres qui se vident. Une œuvre peut bouleverser votre perception du monde, c’est vrai. Mais une bonne assiette partagée avec des inconnus peut aussi faire son petit effet.

Quoi ? Permanent Hospitality

Quand ? Du 20 au 24 octobre

Où ? 187-189, quai de Valmy, Paris 10e

Réservation sur le site de Banc Public