A Saint-Denis, réouverture de la dernière ferme maraîchère du 19e siècle

Tout était parfaitement ficelé, le 21 mars dernier, pile pour l'équinoxe de printemps : la Zone Sensible allait être de retour pour une nouvelle saison. Pis patatras, le Covid est passé par là, obligeant cette ferme située à Saint-Denis à faire l'impasse sur le printemps. Hasard des saisons, la dernière exploitation maraîchère du 19e siècle encore en activité en proche région parisienne va rouvrir ses champs le samedi 20 juin – soit le passage à l'été – à l'occasion des 48 heures de l'agriculture urbaine.

Et là où on est gâté, c'est qu'on va pouvoir, lors de ce week-end de réouverture, découvrir l'ensemble des 3,7 hectares de la ferme urbaine de Saint-Denis. Comprenez : l'hectare de la Zone Sensible cultivé par le Parti poétique, et les 2,7 hectares voisins de la ferme ouverte de Saint-Denis exploités par les Fermes de Gally. Au programme ? Des visites guidées par les jardiniers, des créations artistiques, tout un tas d'ateliers et des ventes de légumes produits sur place. Ou quand la campagne à Paris se trouve au bout de la ligne 13.

Quoi ? Portes ouvertes 2020 de la Ferme urbaine de Saint-Denis

Quand ? Samedi 20 juin 2020, de 10h à 18h

Où ? Ferme Urbaine de Saint-Denis, 112 avenue de Stalingrad, 93 200 Saint-Denis

Combien ? Entrée libre

