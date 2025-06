À seulement 3h de Paris, cet archipel méditerranéen a été élu pays le plus LGBTQ+ friendly d’Europe

Writer, Time Out Travel

Et pour la dixième année consécutive, rien que ça.

Quel est le pays le plus LGBTQ+ friendly d’Europe ?

Pas de médaille pour les pays qui se contentent d’agiter des drapeaux arc-en-ciel une fois l’an. Pour être vraiment LGBTQ+ friendly, il faut du concret : des lois anti-discrimination qui tiennent debout, une reconnaissance juridique du genre qui ne tourne pas au parcours du combattant, et un minimum de sécurité pour que chacun puisse vivre sans avoir peur. C’est exactement ce que scrute la Rainbow Map, publiée chaque année depuis 17 ans par l’ONG ILGA-Europe.

Dans cette cartographie pas franchement touristique, 49 pays européens sont passés au crible de leurs politiques publiques et de leurs cadres juridiques en matière de droits LGBTQ+. Avec une note finale sur 100 %, histoire de voir qui avance et qui fait du surplace.

Malte, pays le plus LGBTQ+ friendly

Photo de Magdalena Smolnicka sur Unsplash

Dix ans que ça dure : Malte reste cramponnée à la première place, avec un score de 88,83 %. L’archipel coche toutes les cases les plus coriaces – des lois béton contre les discours haineux, une reconnaissance du genre limpide, et un vrai espace pour les associations. Bonus track : le pays grappille encore un point par rapport à 2024 (+0,99 %), histoire de rappeler qu’on peut briller sans se reposer sur ses lauriers.

Juste derrière, la Belgique chippe la médaille d’argent à l’Islande, reléguée en troisième position. Et dans les contrées habituellement plus frileuses, bonne surprise : la Pologne, longtemps lanterne rouge de l’UE, remonte la pente après avoir dégagé ses tristement célèbres « zones sans LGBT ». L’Autriche, la Lettonie, l’Allemagne et la Tchéquie, elles aussi, enclenchent la vitesse supérieure.

Voici les 20 pays les plus LGBTQ+ friendly d’Europe en 2025 :

Malte Belgique Islande Danemark Espagne Finlande Grèce Allemagne Norvège Luxembourg Portugal Suède Pays-Bas Irlande France Autriche Slovénie Suisse Monténégro Croatie

Mais tout n’est pas rose partout. Le rapport note aussi des reculs inquiétants : la Hongrie, la Géorgie et le Royaume-Uni affichent les plus fortes chutes. Le Royaume-Uni, notamment, descend de six places, passant de la 16e à la 22e position – son pire classement à ce jour.