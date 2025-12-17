Aidez le restaurant solidaire Ernest à maintenir ses repas gratuits !

Alerte Ernest ! L’asso de distribution d’aide alimentaire galère à joindre les deux bouts dans son restaurant Chez Ernest. Conséquence ? Les cinq repas gratuits servis chaque jour pour que les personnes précaires puissent se nourrir et socialiser pourraient s’arrêter. Sauf si… vous les aidez à réunir les 10 000 € indispensables pour que cette action passe l’hiver ! Bref plutôt qu’un énième Secret Santa, faites un don à l’asso Ernest !

Sinon, vous pouvez aussi aller vous attabler chez Ernest et Souad et Chez Ernest pour bien manger tout en assurant l’avenir des lieux et de l’asso, ou rejoindre les bénévoles qui cuisinent et distribuent 25 000 repas par an. Créé en 2015, Ernest représente une réunion de chef(fe)s, de restauratrices et de restaurateurs. L’association réunit des fonds avec le principe du pour-manger : une légère majoration de l’addition afin de financer des programmes d’aide alimentaire bio et de saison.