Alerte banger : le metal s’expose à la Philharmonie en 2024 (et ça va gueuler)

Metalheads de ce monde (et les autres), réjouissez-vous ! Après avoir retracé l’histoire des mouvements électro et hip-hop à travers deux géniales expos blockbusters, la Philharmonie continue de nous faire dodeliner de la tête (de contentement, et en cadence) à coups de gros headbangs.

Behemoth, Hellfest, 2019 © Corentin Charbonnier

Du 4 avril au 29 septembre 2024, c’est l’immense territoire de la culture metal mondiale qui ramène ses chaînes et gros sabots dans l’édifice d’argent et d’alu de Jean Nouvel. L’objectif ? Au-delà des riffs et du rififi, s’affranchir des lieux communs largement véhiculés (on plaide coupable) et faire vivre l’exposition comme une expérience jalonnée de multiples rites initiatiques.

De la genèse du genre dans les années 1970 jusqu’à nos jours, l’exposition reviendra sur la manière dont le mouvement s’est construit, à travers la recherche d’une nouvelle puissance sonore, entre saturation et distorsion, mais aussi par l’image, entre transgression et théâtralité. Elle explorera ses nombreux sous-genres, du hardcore au black metal, et présentera pour chacun d’entre eux des pièces d’archives emblématiques (costumes, instruments, photos…). On nous promet aussi un ambitieux dispositif sonore et visuel pour mettre en scène la dimension physique et cathartique du monde des metalleux. 🤘🤘

Où ? Philharmonie de Paris, 221 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Quand ? Du 4 avril au 29 septembre 2024.