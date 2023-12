Alerte rose : Nicki Minaj annonce un passage par Paris en 2024 !

Tous les voyants sont au rose, Nicki Minaj débarque dans la capitale ! Alors que son album Pink Friday 2 sorti vendredi dernier a pété tous les scores – meilleur démarrage pour une rappeuse sur une première journée –, la Trinidadienne a annoncé une tournée mondiale pour l’an prochain, avec une halte prévue à Paris le 1er juin 2024 à l’Accor Arena. Son premier passage sous nos latitudes depuis cinq ans.

Nicki Minaj viendra défendre Pink Friday 2, album à l’allure de précieux (suffit de voir les chiffres) attendu par ses ouailles depuis six ans. Sur ce très long format – 22 titres –, elle affirme plus que jamais ses desseins monopolistiques sur le rap, enchaînant les égo-piques et les feats les plus bling (Drake, Future, Lil Uzi Vert, Lil Wayne ou J. Cole) sur des samples mêlant les genres et les générations (Notorious BIG, Lumidee, Rick James…). Bref, une date à stabiloter en rose fluo sur vos agendas ! Les tickets seront mis en vente ce jeudi 14 décembre à 9h avec un premier prix à 89,50 €. Il faudra être vif, très vif.

Quand ? samedi 1er juin 2024.

Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e.

Combien ? à partir de 89,50 € (Mise en vente des billets le jeudi 14 décembre 2023 à 9h. Lien ici).