Alléluia : la Samaritaine rouvrira ses portes le 19 juin à Paris

Un mythe est de retour. Créée en 1870, l'iconique enseigne La Samaritaine s'apprête à rouvrir ses portes ce 19 juin après quinze ans de recours administratifs et de travaux. Porté par le groupe LVMH – propriétaire depuis 2001 –, le chantier de cette Samaritaine 2.0 aura nécessité un investissement de 750 millions d'euros !

Au cœur des 70 000 mètres carrés de la bâtisse, on trouvera une crèche, des bureaux, des logements ainsi que l'hôtel de luxe Cheval Blanc et ses 72 chambres et suites décorés par l’architecte d’intérieur Peter Marino (avec vue sur la Seine) et sa grande piscine de 30 mètres de long. La folie des grandeurs. Egalement au programme : un rooftop avec vue panoramique sur les toits parisiens (avec notamment un resto italien), et un établissement gastronomique cornaqué par le chef trois étoiles Arnaud Donckele.

Bien entendu, cette Samaritaine proposera aussi un magasin de 20 000 mètres carrés façon Art nouveau avec verrière immense, fresques et escalier restauré bon à écarquiller les mirettes. Dans les rayons ? 600 marques « mode, art de vivre et gastronomie » dont de nombreuses du groupe LVMH, des exclusivités, une dizaine de points de restauration mais également, paraît-il, des produits à prix accessibles. Plus que quelques semaines avant de découvrir si « l'on trouve (toujours) tout à la Samaritaine ».