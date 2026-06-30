Ami Paris distribue des glaces italiennes gratuites devant sa nouvelle boutique place des Victoires !

Voilà une collab qui met forcément de bonne humeur : la marque de mode Ami Paris s’associe avec la marque de glaces italienne Sammontana, alias “la glace avec le sourire dedans”. Pour fêter l'ouverture de sa nouvelle boutique au 4 place des Victoires – inaugurée le 12 juin dernier –, la maison créée par Alexandre Mattiussi organise une distribution gratuite de glaces tous les jours depuis le 29 juin jusqu'au 11 juillet.

Les pots de glace seront distribués chaque jour de 12h à 18h depuis un chariot installé sur le trottoir de la boutique Ami Paris. Pour les parfums, il y aura tous les classiques, vanille, chocolat, fraise ou citron, mais aussi un sorbet fraise ou une glace à la noisette. Ce sera sans doute une bonne idée d’y aller tôt dans la journée…

Quand ? jusqu’au 11 juillet.

Où ? face à la boutique Ami Paris, 4 Place des Victoires, Paris 1er.

Combien ? gratuit.

A lire ensuite : Les meilleures glaces et sorbets artisanaux de Paris