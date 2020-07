Les meilleurs glaces et sorbets artisanaux de Paris

Update juillet 2020 – Rejoignent notre grand dossier complètement givré : le Syndicat pour ses détonnantes glaces-cocktails ; Mokoloco et ses glaces à l’eau aux parfums d’enfance… SAIN pour sa régressive glace au pain au chocolat. Artisanal et bio siouplé ! Ten Belles Bread pour leurs eskimos, Maison Aleph et ses douceurs glacées libanaises, Double Dragon pour ses mini-cônes.

Si Paris regorge de glaces et sorbets, dénicher un artisan glacier digne de ce nom n'est pas toujours évident. Le sachiez-tu ? La législation française n’est pas très regardante à ce niveau : il suffit d'avoir un seul employé titulaire d'un CAP glacier pour s'autoproclamer "artisan glacier". Et d'assembler son produit sur place pour pouvoir apposer le label "glace maison".

Du coup, il y a plein d’Alain Deloin, qui se contentent de mélanger avec de l’eau et du lait des "premix"... Aka des poudres bourrées de colorants, arômes de synthèse et autres graisses végétales (bonjour l’huile de palme ou de coprah).

Bien sûr, pas de ça ici ! C’est notre petit côté militant du goût : chez Time Out, on veut du bon ! Du vrai ! Rassurez-vous : les glaciers qu'on a réuni dans ce grand dossier ultra-complet devraient combler les becs sucrés les plus exigeants. Et rafraîchir, pendant un instant, ceux qui n'ont pas la chance de chiller à la plage...