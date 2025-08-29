Après Beaubourg, la Philharmonie accueille une folle nuit entre techno et installations artistiques

Après avoir organisé le 5 juillet dernier la dernière fête du Centre Pompidou, qui ferme pour cinq ans de travaux, la soirée ArtKlub s’en va transformer en club une autre institution parisienne, la Philharmonie de Paris, le 19 septembre prochain.

La salle symphonique restera ouverte toute la nuit, de 22h30 à 5h du matin, comme un vrai club – mais avec un niveau de classe supplémentaire. Comme toujours, c'est son concept, ArtKlub proposera une soirée polymorphe qui jongle entre les disciplines artistiques : il y aura bien des DJ, et pas des moindres avec notamment à l’affiche Kittin et Carla Schmitt, deux générations de filles qui tapent fort, mais aussi des VJ et des drag shows un peu partout – la fête se déroulera en partie en extérieur.

On trouvera également des installations et des projections, comme la street artiste Les Murs ont des oreilles qui viendra dessiner ses grandes oreilles, ou le film Oikonomia, une histoire d’eau signée Ellora Thevenet et Octave Lauret… La Philharmonie comme on aimerait la voir plus souvent !

Où ? Philharmonie, 221 avenue Jean-Jaurès Paris 19e.

Quand ? le 19 septembre, de 22h30 à 5h.

Combien ? 20-26 €. Billetterie ici.