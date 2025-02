Après deux ans d’attente, ces deux villes européennes seront enfin reliées par un train direct en avril

Milan et Paris, deux villes poids lourds de la culture, de l’architecture, de la bouffe et de la nuit en Europe. Les connecter à nouveau en direct ? Forcément une bonne nouvelle.

Paris-Milan : le train direct est de retour

Et ça tombe bien : Trenitalia France relance enfin sa liaison Paris-Milan (via Turin). À partir du 1er avril 2025, le train fera son grand come-back entre la capitale française et la perle lombarde. La ligne était à l’arrêt depuis un éboulement en Maurienne, dans les Alpes françaises, le 27 août 2023, qui avait mis un gros coup d’arrêt au trafic. Mais cette fois, plus d’excuse : les réservations sont ouvertes depuis le 21 janvier. Il est temps de booker son aller-retour. Le trajet entre Paris et Milan prend entre 6h30 et 7h, les billets seraient disponibles à partir de 35 €.

Mais ce n’est pas la seule annonce de Trenitalia France. La compagnie lance aussi une toute nouvelle ligne entre Paris et Marseille à partir du 15 juin. Quatre allers-retours par jour sont prévus, reliant la Gare de Lyon à la Méditerranée en seulement 3h20. De quoi venir titiller la SNCF sur son propre terrain.