Une nouvelle liaison ferroviaire entre Paris et Marseille va ouvrir en juin prochain

Nouveau clasico en vue. Dans une conférence de presse tenue ce mardi 21 janvier à l’occasion de ses trois ans d’implantation en France, la compagnie ferroviaire italienne Trenitalia a dévoilé ses plans pour l’année à venir. Outre la relance de son offre Paris-Milan et le maintien de sa liaison Paris-Lyon, la firme a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne entre les villes de Paris et Marseille.

A partir du 15 juin 2025, les usagers auront donc la possibilité, en plus des rames Ouigo et SNCF, d’emprunter quatre liaisons Frecciarossa quotidiennes aller-retour entre les deux villes. D’une durée (classique) de 3h20, les voyages se feront sur des rames adaptables selon la fréquentation allant de 5 à 9 wagons, et passeront par les villes de Lyon, Avignon et Aix-en-Provence. Trois classes (Standard, Business, Executive) seront proposées aux usagers et l’offre restauration prendra l’accent italien avec, pour la classe Executive, des plats conçus par le chef étoilé Carlo Cracco, la réponse italienne à Thierry Marx.

Quid des tarifs ?

Et combien ça coûtera de monter dans une des « Flèches rouges » pour rejoindre Marseille ? Pour l’heure, les Italiens jouent les cachotiers et préfèrent garder le secret jusqu’à l’ouverture de la vente des billets en mars prochain. On sait juste que la « gamme de prix sera basée sur le taux de remplissage du train », avec des premiers billets « à des prix très accessibles ».

France Bleu rappelle que sur le trajet Paris-Lyon, les tarifs de Trenitalia sont jusqu’à 40 % moins élevés que ceux de la SNCF. Dernières précisions : la gratuité s’appliquera pour les moins de 4 ans, une réduc de 50 % pour les moins de 14 ans (c’est jusqu’à 12 ans en face) et on nous promet une politique d’échange assez souple. On s’en reparle en mars !

Départs de Paris : 5h55 - 11h15 - 14h26 - 19h04



Départ de Marseille : 6h52 - 9h53 - 15h40 - 18h49