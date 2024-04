Après deux ans de travaux, l’iconique piscine Georges-Vallerey rouvre avec un nouveau toit (et ça claque)

Le milieu du chlore parisien est en ébullition. Après le bassin Pontoise remis à flot en décembre, la piscine Georges-Vallerey a rouvert ses lignes au public le 17 avril après deux ans de rénovation. Et quand on parle de mythe, on n’exagère pas : c’est ici, il y a cent ans, lorsqu’elle s’appelait encore la piscine des Tourelles, que se sont déroulées les épreuves de natation des JO de Paris 1924, marquées par trois ploufs dorés de Johnny “Tarzan” Weissmuller.

Un nouveau toit amovible

En 2024, Georges-Vallerey accueillera les entraînements des athlètes olympiques à partir du 12 juillet. Mais d’ici là, tout le monde pourra profiter d’un complexe nouvelle génération polishé par le cabinet AIA Life Designers. On y redécouvre le grand bassin de 50 mètres – cerclé de gradins bétonnés rougeoyants – toujours modulable à 37,5 mètres ou en deux fois 25 mètres, avec goulettes rénovées pour, nous dit-on, une meilleure acoustique, et des anneaux olympiques lumineux en déco !

Et surtout, on retrouve une nouvelle version du toit amovible dont l’ancienne charpente de 25 tonnes de bois datant des années 1980 a été en partie utilisée pour usiner la nouvelle signalétique ainsi qu’une partie du mobilier des vestiaires. L’autre caractéristique de cette Vallerey 2k24 concerne son accessibilité, entre un bâtiment – les gradins notamment – aux normes PMR et des aménagements comme ce chenil pour accueillir les chiens guides. Ça sent l’embouteillage dans les couloirs de nage ces prochaines semaines !

Quand ? Lundi, mardi et jeudi, de 9h à 22h. Mercredi et vendredi, de 7h à 22h. Samedi et dimanche, de 11h à 19h.

Où ? 148 avenue Gambetta, Paris 20e.

Combien ? 3,50 € l’entrée.