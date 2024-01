Après les croissants, Cédric Grolet s'occupe du café

Il avait son comptoir en face du Meurice et sa boulangerie-salon de thé, Cédric Grolet percole désormais une troisième boutique, toujours dans son quartier fétiche de l'Opéra : un coffee shop caréné pour mettre le feu à Instagram. Le pâtissier, maître du trompe-l’œil, va continuer à jouer avec les apparences en proposant deux créations réservées à cette nouvelle adresse : un cookie XXL servi dans un carton à pizza et l'enfant de l'amour d'un beignet et d'un croissant, pont glycémique entre l'Europe et les États-Unis.

Côté jus en revanche, peu d'infos sur le café filtrent. On va y siroter d’intenses crus éthiopiens et brésiliens ainsi que des recettes originales comme cette clarification de lait de coco et cold brew inspirée du milk punch cher à nos shakers. Les baristas feront couler leur premier espresso le 7 février, mais ne soyez pas trop pressé, il y aura sans doute une file d'attente longue comme un jour sans café.