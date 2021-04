Arrêtez tout : Dure Vie et la Mamie’s débarquent à la Gaîté lyrique

Alors qu'on est tous au taquet pour savoir quand on pourra de nouveau faire la teuf (et surtout où), voilà que le cool collectif et média Dure Vie vous balance un bon plan gratos pour vous mettre en jambes ! Une série de live gratuits à la Gaîté Lyrique, dans le cadre de Culture Club, un nouveau format en ligne pensé en soutien à la scène électronique. Invités en carte blanche, les trublions promettent "un show très club"... A suivre en direct samedi 24 avril dès 20h, derrière vos écrans.

Au programme ? Un DJ set de la joyeuse bande de La Mamie’s, qui, après avoir écumé tous les clubs et caves de la capitale dans le monde d’avant, secoue la Gaîté lyrique avec une performance follement récréative. Ce sont notamment eux qui co-organisent avec Cracki Records le Macki Festival, l’un des festivals les plus intéressants de l’été parisien, qui a annoncé son retour le 3 juillet.

Suivront deux performances live : la jeune Tryphème de LYL Radio, "naviguant entre froideur industrielle, minutie électronique et sensualité synthétique", et Oden & Fatzo, pour un live complètement délirant à six mains (croyez-nous, les voir danser sur scène procure un smile énorme). Ces derniers annoncent "un flot continu de groove complexe, passant par des ambiances sombres et psychédéliques traversées par des rythmes breakés alliant minimal, house et acid techno." Euh, comment dire ? ON A HATE !



Quand ? Samedi 24 avril 2021, 20h-23h

Où ? En direct sur Facebook et [Plein Écran] !

Combien ? Gratuit

