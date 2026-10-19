Art Basel Paris 2026 : tout ce qu’il faut savoir sur la grande foire d’art contemporain au Grand Palais

Expos, conférences ou événements hors les murs : voici ce qu’il ne faudra pas manquer cette année.

C’est le moment de redécorer votre salon : la grande foire du marché de l'art est de retour cette semaine. Du 23 au 25 octobre 2026 (vernissage le 22) se tiendra la cinquième édition d’Art Basel Paris, le plus grand salon du marché de l'art international, de nouveau sous les verrières du Grand Palais, qui avait accueilli plus de 73 000 visiteurs l’an passé.

Paris à l’honneur

La foire rassemblera 211 galeries de 41 pays, avec un focus sur Paris pour cette première édition sous la direction de Karim Crippa. On y trouvera des galeries parisiennes historiques (Templon, Perrotin, Mennour, Nathalie Obadia, Almine Rech…) et des nouvelles têtes comme Petrine (Paris, Dusseldorf) ou The Pill (Istanbul, Paris), qui faisaient partie du programme Emergence. Et bien sûr les géants internationaux du secteur comme Gagosian, Hauser & Wirth, David Zwirner ou White Cube.

Des artistes parisiens seront aussi mis à l’honneur, comme le peintre Pol Taburet chez Mendes Wood DM ou le photographe franco-hongrois Brassaï, qui documentait les marges de Paris dans les années 1930 (chez Crèvecœur), tandis que la galerie berlinoise Isabella Bortolozz a réuni des photos de l’écrivaine et prix Nobel Annie Ernaux.

Les sélections spéciales

Le programme Emergence prendra place le long des balcons de la nef centrale, avec 16 stands accordés à des nouvelles galeries. A guetter : la galerie de Séoul P21, qui devrait faire sensation avec les sculptures pop de la nouvelle star coréenne Haneyl Choi, ou la galerie américaine Mariposa, qui exposera des grands formats des collages queers de Drake Carr.

Pour plus d’originalité encore, direction le Salon Seine, où seront exposés les 12 projets de la sélection Premise, qui présente de « nouvelles manières de regarder », avec les peintures au goudron de Derek Jarman (Amanda Wilkinson Gallery) ou 20 œuvres de la période dadaïste de l’artiste allemand Robert Michel, toujours aussi avant-gardistes un siècle plus tard (galeries Eric Mouchet et Pavec).

Enfin, dans l’Auditorium du Grand Palais se déroulera le programme de conférences Conversations, avec notamment le nouveau directeur du Louvre Christophe Leribault, qui évoquera l’avenir du musée avec Claire Chazal, ou l'artiste et producteur de Broadway Jordan Roth en discussion avec la critique Linda Yablonsky.

Le programme hors les murs

Cette année, Art Basel s’étale toujours plus dans les rues de Paris avec un gros programme hors les murs, dont la pièce maîtresse sera l’exposition multidisciplinaire de la cinéaste Alice Diop au palais d’Iéna avec Miu Miu, Geste de Consolation. A voir aussi, les trois sculptures géantes en bronze de Tracey Emin sur le parvis du Trocadéro, et l’installation vidéo aux 40 écrans de Kutluğ Ataman, Küba (2004), autour de cette communauté fondée à la périphérie d’Istanbul par des personnes fuyant les persécutions politiques, aux Beaux-Arts de Paris.

Quand ? Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre, de 11h à 19h.

Où ? Grand Palais, 7 avenue Winston-Churchill, Paris 8e.

Combien ? 30-40-47 € (gratuit pour les moins de 12 ans).